10 muzikálových premiér roku 2017: Do Česka míří klasika z Rakouska i Čas růží Karla Gotta

Spolu s novým rokem přichází také mnoho divadelních novinek. Kromě činohry, baletu či opery se mohou na zbrusu nové kousky těšit také fanoušci muzikálového žánru. Ty potěší v roce 2017 slavná světová díla i původní české muzikály.

1. Ples upírů

GoJa Music Hall, premiéra: 12. února

A nezačneme ničím menším, než je Ples upírů. Původně rakouský muzikál, který vznikl na motivy stejnojmenného filmu režiséra Romana Polanského, vystřídá v pražské GoJa Music Hall oblíbeného Fantoma opery. Svou světovou premiéru měl Ples upírů (v originále Tanz der Vampire), jehož hudbu má na svědomí Jim Steinman, v roce 1997 ve Vídni. Slavnostní premiéra české verze je naplánována na neděli 12. února.

V hlavní roli charismatického hraběte Von Krolocka se budou alternovat Marian Vojtko a Bohuš Matuš, roli odvážné Sáry si “vybojovaly” Natalie Grossová a Michaela Gemrotová. V dalších rolích vystoupí třeba Pavel Vítek, Tomáš Vaněk, Michaela Nosková, Magda Malá či Jiří Zonyga.

2. Funny Girl

Studio DVA, premiéra: 24. února

Monika Absolonová se vrací po mateřské dovolené na divadelní prkna, aby se ujala titulní role v novém muzikálu Funny Girl, který uvede v novém roce divadlo Studio DVA. Americká inscenace přináší divákům příběh jedné z nejslavnějších hereckých hvězd své doby - Fanny Briceové. Muzikál se stal na Broadwayi velkým hitem, na svém kontě má 1 348 repríz. Hudbu zkomponoval Jule Styne, libreto má na svědomí Isobel Lennart.

Premiéra Funny Girls proběhne 24. února. Kromě Moniky Absolonové se mohou návštěvníci těšit na Romana Zacha, Ladislava Freje, Carmen Mayerovou, Janu Strykovou, Janu Krausovou, Petru Koskovou či Athinu Langoskou.

3. Rocky

Kongresové centrum, premiéra: 3. března

Další muzikálová klasika se představí během roku 2017 v pražském Kongresovém centru. Právě zde bude mít totiž 3. března premiéru muzikál Rocky vycházející z legenrádního filmu Sylvestra Stallona. Autorem hudby je Stephen Flaherty, texty má na svědomí Lynn Ahrens. Návštěvníci se kromě originálních skladeb, mezi nimiž nechybí slavné hity Eye of the Tiger či Gonna Fly Now, mohou těšit také na velkolepou podívanou plnou světelných efektů a unikátní scénografii, jejímž autorem je Martin Černý.

Oblíbeného Rockyho si v muzikále zahrají Kryštof Michal, Jan Kříž a Peter Pecha. V dalších rolích se pak představí Roman Vojtek, Markéta Procházková, Hana Holišová či Milan Šteindler. Skutečnou lahůdkou bude role komentátora při boji, které se ujmou opravdoví profíci - Robert Záruba, Vojtěch Bernatský, Petr Svěcený či Ondřej Novotný.

4. Bítls

Městské divadlo Brno, premiéra: 4. března

A nyní se přesuňme z hlavního města do Brna. Právě v Městském divadle Brno chystají totiž na 4. březen premiéru muzikálu Bítls. Pořadatelé slibují bláznivou výpravnou divadelní hru, která potěší návštěvníky písněmi té nejslavnější kapely všech dob - Beatles. Právě hity jako Here Comes the Sun, Love Me Do, Lucy in the Sky with Diamonds, All You Need Is Love a další budou hrát v muzikálu klíčovou roli.

Děj se zaměří na trojici chlapců, kteří sní o velké hudební slávě v malém jihomoravském městěčku v roce 1967. Autory crazy retro příběhu jsou Stanislav Slovák, Jan Šotkovský a Petr Štěpán. Obsazení nebylo doposud zveřejněno.

5. Rebecca

Divadlo Jiřího Myrona Ostrava, premiéra: 9. března

Muzikálový kriminální příběh pak představí ostravské Divadlo Jiřího Myrona. Ve čtvrtek 9. března zde bude mít totiž premiéru dílo Sylvestera Levaye a Michaela Kunze Rebecca, hra, během níž se hlavní hrdinka vůbec neobjeví na scéně. Světová premiéra tohoto netradičního muzikálu proběhla v roce 2006 a od té doby se hrál v deseti významných evropských městech. K nim v roce 2017 přibude i moravskoslezská metropole.

Rebecca je muzikálovou podobou románu Mrtvá a živá pocházejícího od britské spisovatelky Daphne de Maurier. Na filmová plátna příběh přenesl Alfred Hitchcock, o tu muzikálovou podobu se postarali již zmiňovaní vídeňští tvůrci. V hlavních rolích vystoupí Veronika Prášil Gidová, Martina Šnytová, Tomáš Novotný, Lukáš Vlček, Hana Fialová a Tomáš Savka.

6. Čas růží

Hudební divadlo Karlín, premiéra: 16. a 17. března

Hudební divadlo Karlín příští rok vsází na českou klasiku. Pro své návštěvníky chystá původní muzikál Čas růží, ve kterém si autor scénáře Sagvan Tofi a režisér Petr Novotný vzali na paškál hudbu toho nejvyššího. Příběhem starého obrazu, který v sobě skrývá osud jedné velké lásky, totiž návštěvníky provedou hity zpěváka Karla Gotta. Slavnostní premiéry jsou plánované na 16. a 17. března.

Diváci si tak budou moci spolu s herci zazpívat hity jako Jen se hádej, Jdi za štěstím, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a mnoho dalších. V hlavních rolích vystoupí Jan Kopečný, Roman Tomeš, Eva Burešová, Markéta Procházková, Martin Písařík, Josef Vojtek, Adéla Gondíková, Jiří Langmajer a mnoho dalších.

7. Ferda Mravenec

Divadlo Hybernia, premiéra: 17. března

Muzikáloví tvůrci ani tento rok nezapomněli na děti! Divadlo Hybernia po Alence v kraji zázraků připravuje další dětský divadelní hit - Ferdu Mravence. “Ryze český, téměř národní hrdina známý napříč generacím čtenářů více než 90 let! Ferda se vydává vstříc různým dobrodružstvím, aby potěšil díváky všech věkových kategorií na prknech, které znamenají svět,” lákají tvůrci nového muzikálu, jehož premiéra je naplánována na 17. březen.

Režie Ferdy se ujal Libor Vaculík, hudbu zkomponoval Lešek Wronka a libreto pochází od Ivy Peřinové. Děti i dospělé na pódiu pobaví Vojtěch Drahokoupil, Andrea Gabrišová, Aleš Slanina, Zbyněk Fric či Daniel Hůlka.

8. Viki kráčí za štěstím

Městské divadlo Brno, premiéra: 29. dubna

Pro všechny milovníky jazzu pak chystá Městské divadlo Brno muzikál Viki kráčí za štěstím od autorské dvojice Miloš Štědroň a Milan Uhde. Režie se ujal Juraj Nvota. Děj se zaměří na Viki Bouzkovou, která má spokojené manželství, milujícího muže i krásnou dceru. I přesto ji ke štěstí něco chybí. Viki totiž touží po vzrušení a silných emocích. Její manžel však preferuje klid a pohodlí. A proto se Viki zamiluje do populárního zpěváka a saxofonisty Marka Bašty.

Nová inscenace, jejíž premiéra se uskuteční 29. dubna, slibuje hravou a nápaditou komedii ze současnosti, která bude plná jazzových a bluesových melodií. Obsazení není zatím známé.

9. West Side Story

Divadlo J. K. Tyla v Plzni, premiéra: 13. května

Své muzikálové želízko v ohni chystá na další rok i Divadlo J. K. Tyla v Plzni. V západočeské metropoli poprvé zazní slavné melodie z muzikálového hitu West Side Story. Jeden z nejslavnějších muzikálů 20. století, který je inspirovaný Shakespearovým Romeem a Julií, vytvořil skladatel a dirigent Leonard Bernstein. Premiéra plzeňského nastudování proběhne 13. května na Nové scéně.

10. Marilyn (překrásné děcko)

Divadlo J. K. Tyla v Plzni, premiéra: 10. června

A zbrusu nový kousek nabídne i Malá scéna plzeňského Divadla J. K. Tyla. Na ní zavítá muzikál Radka Balaše a Ondřeje Brouska Marilyn (Překrásné děcko) vyprávějící příběh jedné z nejslavnějších žen 20. století Marilyn Monroe. “Na jevišti uvidíte osobnosti, které zásadním způsobem prošly hereččiným životem - matku, její tři manžely, přítelkyně, velkého učitele, režiséry i herecké kolegy,” lákají tvůrci.

Premiéra strhující procházky životem Marilyn Monroe se uskuteční 10. června. Obsazení ani realizační tým zatím nejsou známé.