Cohen, Lemmy, Prince, Michael. Kdo další odešel do hudebního nebe od přelomu roku 2015/2016?

Už od přelomu roku 2015/2016 dával řetězec úmrtí oblíbených umělců české hudební scéně opravdu zabrat. Ve světě, ale i u nás zemřela řada legendárních hudebníků, kteří svým umem udělali díru do světa a budou nejen v hudebních dějinách navždy. Na přelomu roku započal tenhle nekončící řetězec Lemmy, o skoro rok později to skonal pád letadla s ruským sborem Alexandrovců. Podívejte se, jaké ikony zavítaly do hudebního nebe.

LEMMY

Lemmy Kilmister, známý především jako zakladatel metalové skupiny Motörhead, přezdívaný též jako ,,metalový Bůh". Jeho velikou dominantou byly pejzy s knírkem, nepřehlédnutelná bradavice a drsný hlas, které z něj udělaly osobnost a metalovou ikonu, která se následně stala vzorem nejen umělcům z rockové a metalové hudební scény. Narodil se na Štědrý den roku 1945 a zemřel čtyři dny po svých narozeninách v roce 2015.

Příčinou smrti byla dle dostupných zdrojů zpěvákova nemoc, o které se dozvěděl pouze dva dny před smrtí. Několik kapel, mezi kterými je například i Metallica, nahrálo tracky, kde vzdávají Lemmymu hold. Po jeho smrti ukončila skupina Motörhead svou činnost (24. 12. 1945 - 28. 12. 2015)

DAVID BOWIE

Šokující zpráva zastihla fanoušky britské legendy Davida Bowieho hned zkraje roku. Zatímco se radovali z čerstvě vydané nové desky Blackstar, 69letý zpěvák zemřel. Bowie byl svébytnou osobností, nebál se experimentovat a nastolovat nové trendy světové pop music. Jeho kariéra trvala skoro pět desetiletí. Naposledy se připomněl 8. ledna chválenou deskou Blackstar, která mohla budit dojem, že se do důchodu jen tak nechystá. Ve skutečnosti se však tak trochu loučil. Odešel po 18 měsících statečného boje s rakovinou. (8. 1. 1947 - 10. 1. 2016)

PRINCE

Další zpráva přišla po polovině dubna. Čokoládový zpěvák, sexsymbol, výrazná osobnost popové hudební scény, ale především multiinstrumentalista.

Už od dětství se jevil jako talentované dítě, jehož nadání rozhodně nebylo mařeno. Učil se hrát prakticky na cokoliv, k čemu se dostal. Výsledkem bylo, že už v sedmi letech hrál na klavír a ve 12 letech uměl hrát na 25 hudebních nástrojů. Postupně se dopracoval k prakticky perfektnímu multiinstrumentalismu, kdy byl schopen ovládat prakticky libovolný hudební nástroj. Americký zpěvák Prince zemřel v důsledku neúmyslného předávkování opiáty, silnými léky proti bolesti. (07. 06. 1958 - 21. 04. 2016)

LEONARD COHEN

Jedna z vůbec největších jmen a nejcharismatičtějších osob světové hudební scény, zpěvák a romanopisec, jehož romány se následně odvíjely i v textech - například v hitu ,,Halelujah". Právě tento hit kanadského zpěváka proslavil, přestože se o něm zpočátku ,,moc nevědělo". Hit si prorazil svoji cestu a stal se jedním z nejúspěšnějších. Byl přezpíván do několika jazyků a slyšet jsme ho mohli například ve Shrekovi. V češtině jej pak nazpívala Lucie Bílá. Leonard Cohen zemřel ve věku 82 let, dle dostupných informací ve spánku po předchozím pádu. (21. 9. 1934 - 7. 11. 2016)

RADIM HLADÍK

Smrt oblíbeného umělce zasáhla i českou scénu. Ve věku 69 let zavítal do hudebního nebe král české rockové kytary, který miloval svobodu - Radim Hladík. V roce 1968 stál u vzniku dnes již legendární kapely Blue Effect. Poté, co skupinu opustil Vladimír Mišík, se stal její vůdčí osobností. Od samého počátku se Radim Hladík prosazoval jako výrazný autor. Podlehl následkům fibrózy plic, se kterou bojoval několik let. (13. 12. 1946 - 4. 12. 2016)

ALEXANDROVCI

Psal se den po Štědrém dni, kdy internet zaplavila smutná zpráva o pádu letadla. Na palubě v tu dobu sedělo včetně posádky 92 cestujících, z nichž 64 členů sboru legendárních Alexandrovců. Letoun mířil z Moskvy do Sýrie s mezizastávkou v Soči, kde měl stroj plánované doplňování paliva. Na palubě cestoval i generál Valerij Chalilov, který se v květnu stal šéfem známého souboru. Ruský sbor měl u nás vystoupit tradičně uprostřed roku a zažít společně s námi 10 koncertů napříč Českou republikou. I přes velikou ztrátu zde člen armádního souboru vystoupí. (25. 12. 2016)

GEORGE MICHAEL

Charismatický mladý zpěvák, autor řady celosvětových hitů v 80. letech nejen se skupinou Wham!, ale i na jeho pozdější sólové dráze zemřel v 53 letech na selhání srdce. To zapříčinil infarktový stav. Michael, který po světě prodal více než 100 milionů alb, měl v posledních letech množství zdravotních problémů a byl několikrát hospitalizován. V roce 2011 strávil měsíce v nemocnici s vážným zápalem plic, na který onemocněl uprostřed svého evropského turné. Zpěváka ovšem lákaly drogy a náhodný sexem. (25. 6. 1963 - 25. 12. 2016)