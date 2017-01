17 koncertů roku 2017: Rock, indie i filmové melodie. Do Česka se chystají Rammsteini, Depeche Mode i Hans Zimmer

Hudební fanoušci za sebou mají velmi bohatý koncertní rok. Do České republiky se podívalo mnoho významných zahraničních umělců. Nechyběly koncerty kapely AC/DC, britského hudebníka Eltona Johna, punkáčů The Cure, legendárního Paula McCartneyho či formace Red Hot Chili Peppers. Především mladší generace pak bezesporu potěšili Rihanna, Ellie Goulding, Justin Bieber či skupina Muse. A co nás čeká v roce, který právě odstartoval?

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

1.) José González (27. ledna)

Hned na konci prvního měsíce roku 2017 dorazí do Prahy argentinsko-švédský zpěvák José González, kterého během vystoupení doprovodí experimentální orchestr talentovaných hudebníků The String Theory. Společně vyjedou již na své druhé turné. Během toho prvního v roce 2011 vyprodávali hali po celé Evropě a všude sklízeli pochvalné recenze. Nyní se dočká tohoto působivého spojení také česká metropole. Koncert se uskuteční 27. ledna ve Foru Karlín.

2.) Ennio Morricone (4. února)

Na počátku února se pak do České republiky vrátí také světově uznávaný hudební skladatel Ennio Morricone, kterého proslavily soundtracky k bezpočtu velkofilmů. Mezi nimi nechybí ani hudba k filmu režiséra Quentina Tarantina Osm hrozných, za kterou získal i prestižního Oscara. Morricone tak opět promění Prahu v centrum filmové hudby, a to 4. února, kdy zavítá do O2 areny. Během show ho doprovodí Český národní symfonický orchestr. Koncert je již vyprodaný.

3.) Apocalyptica (11., 12. a 19. února)

Finská kapela Apocalyptica se rozhodla oslavit své 20. narozeniny od vydání přelomového alba Play Metallica By Four Cellos velkým evropským turné. Během něj si naplánovala jeden pražský koncert, který se uskuteční 11. února ve Foru Karlín, a vystoupení ve Zlíně, jenž proběhne 19. února v Kongresovém centru. Jenže pražský koncert byl tak rychle vyprodaný, že se skupina rozhodla potěšit i fanoušky, na které se nedostalo, a přidala druhou show na 12. února. I na ni lístky rychle zmizely. A proto Apocalyptica neváhala naplánovat ještě třetí koncert, nedělní rockové matiné, jenž proběhne 12. února od 14 hodin opět ve Foru Karlín.

4.) Alvaro Soler (18. února)

Všechny milovníky španělských melodií pak určitě potěší koncert “mladšího Enrique Iglesia” Alvaro Solera. Tomu se během několika dní povedlo vyprodad pražský klub Roxy, proto byl nakonec jeho koncert přesunut do větších prostor Fora Karlín. Pražským fanouškům přijede představit své debutové album Eterno Agosto, z něhož pochází také jeho největší hity El Mismo Sol či novější Sofia. Do Prahy zavítá španělský hudebník 18. února.

5.) The 1975 (21. února)

Únor bude v české metropoli patřit i manchesterské indie rockové kapele The 1975, která zaujala minulý rok i publikum na festivalu Rock for People. V Praze se zastaví během svého evropského turné, na němž skupina představí svou poslední desku I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, která vyšla v lednu minulého roku. Fanoušky láká nejen na novou show, ale také na aktualizovaný setlist. Pražská show proběhne 21. února ve Foru Karlín.

6.) Lindsey Stirling (28. února a 1. března)

Na jaře se do Prahy vrátí také talentovaná hudebnice Lindsey Stirling, která měla potěšit fanoušky koncertem 1. března. Díky obrovskému zájmu o vstupenky se houslistka, jež vyprodává haly po celém světě, rozhodla přidat ještě jedno vystoupení! To se uskuteční o den dříve, tedy 28. února. Návštěvníci se mohou těšit nejen na známé písně, ale také na songy z třetího studiového alba Brave Enought, které vyšlo v srpnu minulého roku.

7.) Amy Macdonalds (21. března)

A škoda by bylo určitě opomenout koncert další talentované muzikantky. Své zbrusu nové album Under Stars, jehož vydání se chystá na únor, přijede českým fanouškům představit skotská zpěvačka Amy Macdonald. S novou nahrávkou si dávala hudebnice velmi na čas. Deska vychází totiž po dlouhých pěti letech od posledního alba Life in a Beautiful Light. Do prahy zavítá 21. března, kdy vystoupí v Lucerna Music Baru. Spolu s ní do metropole zavítá také britský písničkář Newton Faulkner.

8.) Depeche Mode (24. května)

A nyní se přesuňme z intimního prostředí Lucerna Music Baru do megalomanských prostor Eden Arény. Právě v ní totiž vystoupí 24. května populární anglická kapela Depeche Mode, která se během svého Global Spirit Tour zastaví i v české metropoli. Fanouškům zde představí skladby ze zbrusu nového, v pořadí již čtrnáctého alba Spirit. V průběhu jara 2017 odehraje skupina celkem 32 koncertů. Kromě České republiky se zastaví třeba ve Švédsku, Holandsku, Francii či u sousedů na Slovensku.

9.) Rammstein (28. a 29. května)

Bezesporu jedny z nejočekávanějších koncertů proběhnou 28. a 29. května, kdy do České republiky dorazí německá kapela Rammstein. Ta vyprodala první koncert, jenž se uskuteční rovněž v pražském Edenu, doslova během několika hodin. Kapela tak vyslyšela prosby fanoušků a přidala druhé vystoupení, o nějž byl opět enormní zájem a podle oficiálních informací je v současné době již také vyprodaný. Kromě koncertů se Rammsteini chystají i na plátna kin. Dne 13. ledna bude možné ve stovce kin po celé České republice zhlédnout dokument o kapele i záznam legendárního koncertu v Madison Square Garden v New Yorku.

10.) Hans Zimmer (4. června)

Ennio Morricone nebude jediným hudebním skladatelem, který k nám během tohoto roku zavítá. V červnu se totiž vrátí také Hans Zimmer, který vyprodal pražskou O2 arenu již v květnu minulého roku. Své největší hity, mezi něž patří melodie ke snímkům Šifra mistra Leonarda, Počátek či Lví král, i Inovované verze svých známých skladeb předvede na tom samém místě i 4. června. O vstupenky je již nyní velký zájem, proto lze téměř s určitostí předpokládat, že bude vystoupení opět vyprodáno.

11.) Guns N` Roses (4. června)

Ve svém turné Not In This Lifetime bude tento rok pokračovat také legendární americká kapela Guns N` Roses, která svou show předvede na více než třiceti stadionech v Evropě i Severní Americe. Praha se může těšit na koncert rockových matadorů 4. července, kdy vystoupí formace v čele se zpěvákem Axlem Rosem na letňanském letišti. Turné v loňském roce vydělalo přes 200 miliónů dolarů. Vstupenky na pražský koncert jsou k dispozici v rozmezí od 1 490 do 3 590 korun.

12.) Linkin Park (11. června)

Na velmi zajímavé hudební interprety lákají také letošní ročníky českých hudebních festivalů. Opravdovou lahůdku si pro své návštěvníky připravil Aerodrome festival, na který dorazí jako headliner americká kapela Linkin Park. Ta v České republice nekoncertovala téměř deset dlouhých let. Aerodrome, který do Prahy dovezl již kapely jako Metallica, System Of A Down či Korn, se uskuteční 11. června na Letišti Letňany.

13.) System Of A Down (12. června)

Již zmiňovaná losangeleská kapela System Of A Down se letos do Prahy také vrátí. Stane se tomu 12. června v pražské O2 areně. Návštěvníci se mohou těšit na původní složení v čele se Serjem Tankianem. Svou poslední desku vydala kapela již před jedenácti lety s názvem Hypnotize. Českým fanouškům se naposledy představila před čtyřmi lety právě na zmiňovaném Aerodrome festivalu.

14.) Sting (23. - 24. června)

Skutečnou legendu bude mít ve svém programu také nový pražský festival Metronome, který v loňském roce při svém premiérovém ročníku přivítal v českém hlavním městě Iggyho Popa či kapely Foals, The Kooks a Crystal Fighters. A jak to vypadá, ani letos organizátoři nezahálí a pražskmu publiku nabídnou vystoupení britského zpěváka Stinga. Do České republiky se vrátí po pěti letech, vůbec poprvé zde ale vystoupí na festivalovém pódiu.

15.) Evanescence (4. - 6. července)

A svá první želízka v ohni zveřejnil i královéhradecký festival Rock for People. Jedním z jeho headlinerů se letos stanou američtí Evanescence, kteří se po několikaleté pauze vrací zpět na koncertní pódia. Návštěvníci jednoho z největších českých hudebních festivalů se tak dočkají slavných hitů, jako jsou Bring Me To Life či My Immortal, a pravděpodobně i nějakých novinek. Vypadá to totiž, že kapela po dlouhých šesti letech chystá nové nahrávky.

16.) Imagine Dragons (19. - 22. července)

Kapela Imagine Dragons na počátku loňského roku totálně dostala pražskou O2 arenu. Nyní si fanoušci budou moci hity jako Demons, Radioactive či It`s Time užít pod širým nebe na jednom z nejoblíbenějších českých festivalů Colours of Ostrava, který se letos opět uskuteční v unikátních prostorách Dolní oblásti Vítkovic v termínu od 19. do 22. července. Imagine Dragons se tak představí na tuzemském největším festivalovém pódiu, na němž v loňských letech vystoupili třeba Of Monsters and Men, Björk či Robert Plant.

17.) Robbie Williams (19. srpna)

A náš výběr nemůže zakončit nikdo jiný než anglický hudebník Robbie Williams, který se díky svému novému albu The Heavy Entertainment Show stal nejúspěšnějším britským sólovým umělcem všech dob. Na svém kontě má poměrně čerstvě také prestižní cenu BRITs Icon Award, na níž před ním dosáhli jen Elton John a David Bowie. V rámci turné, na kterém novou desku představuje fanouškům, se zastaví také v České republice, kde vystoupí pod širým nebem 19. srpna na letišti v Letňanech.