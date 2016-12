Pokud jste četli vtipnými situacemi nabité knihy Deníček moderního fotra 1 a 2, můžete se radovat. Fotr Dominik Landsman se znovu vydal na tenký led knihařského trhu a společně s blogerkou a spisovatelkou Zuzanou Hubeňákovou vydal další deníček, tentokrát se vracíme trochu do historie odehrávající se ještě před narozením „slavného Čeňka“.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Deníček moderního páru je exkluzivní hned ve dvou věcech. Za prvé se zde nesetkáváme s trablemi, které přináší mateřská dovolená a výchova dítěte, naopak hlavní hrdinové se teprve seznamují, začínají si budovat společné hnízdečko lásky a učí se rozumět jeden druhému. Druhou zajímavostí je to, že veškeré události jsou popsány z pohledu ženy i muže. Najdete zde klasické partnerské klišé popsané z pohledu muže a ženy. Vidíte tak rozdílné názory na jednotlivé situace, a o to je kniha vtipnější, díky tomu se nejvíce nasmějete. V minipovídkách poznáte charakteristické rysy a povahové vlastnosti muže i ženy, většina z nich jsou všem známé zajeté vztahové stereotypy, ale nemusíte se bát, že vás kniha urazí. A když ano, pak to není kniha pro vás. Musíte je brát s nadhledem. Nejedná se vysokou literaturu, nýbrž o upřímnou oddechovku, kterou zhltnete i za jeden den, a to díky lehkosti a jednoduchosti, s níž je kniha psaná.

Jindřich a Nataša popisují s ironií a známým humorem své seznámení, společné sestěhování a samozřejmě i početí dítěte. Nemusíte se bát, že spoluautorstvím Zuzany Hubeňákové přijdete o autorský styl moderního fotra. Styl předchozích dílů zůstává, a k tomu se přidává další špetka jednoho osobitého humoru, který je s humorem fotrovským srovnatelný. V jedné knize tak získáte dvojitou dávku pobavení.

Pokud jste nečetli předchozí díly, klidně si tento prequel můžete přečíst. Kromě dvou hlavních postav se žádné odkazy nekonají. Nicméně pokud patříte mezi ty, kteří Deníček moderního fotra pravidelně čtou a sledují a budete hledat souvislosti mezi řádky, přijde vám kniha o něco humornější. Taktéž to, že se zde nepopisuje výchova a soužití s dítětem, ale naopak soužití dvou pohlaví, může být pro mnohé lidi bližším tématem, a tudíž i vtipnějším, jelikož se zde třeba najdou.

Knihu Deníček moderního fotra aneb Ženy jsou z Venuše a muži jsou debil bych doporučila všem, kteří se chtějí čtením pobavit, kteří hledají uvolnění, žádné náročné čtení, u kterého je třeba přemýšlet, a prostě potřebují něco jednoduchého.