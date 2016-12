Pohádkové Vánoce: Česká televize nabídne čtyři nové pohádky. Jednu ve znakovém jazyce

Vánoční stromeček, dárky, koledy, cukroví, smažený kapr i bramborový salát. To vše patří neodmyslitelně k vánočním svátkům stejně tak jako televizní pohádky. Kromě osvědčených kousků, jako jsou Tři oříšky pro Popelku či Šíleně smutná princezna, se mohou televizní diváci těšit také na čtyři zbrusu nové pohádky, které připravila Česká televize. Jedna z nich je určena speciálně pro neslyšící děti i jejich rodiče.

Na první nový kousek se můžeme těšit již na Štědrý den. Spolu s devatenáctou hodinou přivítá diváky u televizních obrazovek Pravý rytíř režiséra Martina Dolenského. V pohádce o udatném rytíři Teodorovi, který naplánoval svému synovi život do posledního detailu, se představí Lukáš Vaculík, Jaromír Hanzlík, Jiří Korn, Jan Komínek, Lucie Černá či Táňa Pauhoufová. „Je to výsostně klukovská pohádka, která tím pádem bude bavit hlavně ženské publikum,“ směje se režisér Dolenský, „najdete v ní romanci, velké zlo i množství triků.“

O prvním svátku vánočním se na České televizi představí Slíbená princezna, moderní adaptace oblíbené pohádky Zlatovláska. Při ní spojili své síly scénáristka Iva Procházková a režisér Ivan Pokorný. Ti do klasického příběhu přidali mnoho nových figur i tři desítky pirátů. “Scénář mě oslovil svou vtipností. Slíbená princezna si v sobě uchovává poetiku klasické pohádky, zároveň se kloní k žánru rodinného, dobrodružného filmu. Je to Zlatovláska střižená Piráty z Karibiku,” vysvětluje producentka Kateřina Ondřejková. Hlavních rolí se ujali Marta Dancingerová, Jan Cina, Jitka Čvančarová a Jan Dolanský.

Romantický příběh s názvem Zázračný nos povypráví na druhý svátek vánoční příběh princezny Diany, která se rozhodne podrobit lásku svého snoubence náročnému testu, aby zjistila, zda jsou jeho city skutečně pravé. „Diana je vychovávaná velmi přísně, a protože má dobrodružného ducha, má to přesně opačný účinek, než by si její otec přál. Touží žít naplno. A když se má provdat, tak to musí být z oboustranné lásky. Není to klasický typ princezny, je lidská, zvědavá a tak trochu rebelka,“ říká o své roli slovenská herečka Kristína Kanátová. Kromě ní si v pohádce zahraje také Vladislav Plevčík, Iva Janžurová či Martin Donutil.

A Česká televize má v rukávě ještě čtvrtou premiéru. Jedná se o pohádku Nepovedený čert, která je natočena kompletně ve znakovém jazyce. Česká věřejnoprávní televize tak potěší i neslyšící děti a jejich rodiče. „Vánoční pohádky České televize se postupně staly tradiční součástí svátků pro miliony diváků. Každý rok si proto na vánočním programu dáváme extrémně záležet a mám radost, že i letos se nám podařilo natočit čtyři nové příběhy,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Kromě premiérových uvedení se mohou diváci těšit samozřejmě také na starší, již ověřené pohádky. Česká televize odvysílá třeba snímky Princové jsou na draka, Šíleně smutná princezna, Byl jednou jeden král či nepostradatelné Tři oříšky pro popelku. Ty odvysílá na Štědrý den také televize Prima, která má dále na programu S čerty nejsou žerty, Třetího prince či pohádku Princ a večernice. Televize Nova pak přispěje Třemi bratry, Princeznou ze zlatou hvězdou na čele či kultovním Mrazíkem.

Foto: Česká televize