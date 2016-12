Všichni známe pořady jako SuperStar, Československo má talent nebo X faktor. Pěvecké soutěže už všem lezou krkem, což připouští i jedna z postav nového animovaného filmu studia Illumunation Entertainment Zpívej, který se snaží dokázat, že ve filmu to může být i zábava. Bohužel se jenom snaží.

Buster Moon, koala a majitel divadla, se dostane do finančních problémů. Poslední peníze vloží do záchrany svého podniku. Uspořádá pěveckou soutěž s hlavní výhrou 1000 dolarů. Díky neopatrnosti své sekretářky slečny Crawlyové, senilní a popletené ještěrky, se ovšem na letáčky natiskne částka 100 000 dolarů a uchazeči se do divadla jen hrnou. Buster je nadšený, dokud nezjistí, jak se věci opravdu mají. A začíná honička o peníze, pověst divadla i o čest malé koaly.

Horší strana Zootropolis

Jinými slovy, plátno plné zvířat, která se chovají, oblékají i mluví jako lidé. Zpívej by se klidně mohlo odehrávat v Zootropoli, kdyby si Illumination Entertainment půjčili scénáristu od Disneyho. Zatímco první jmenovaný film byl propracovaný, plný nečekaných zvratů a zajímavých postav, o druhém se to říct nedá. Zpívej v tomto ohledu působí poněkud nedotaženě. Ne že by tady nebyly vtipy (sestřih castingu na soutěž) nebo dojemné chvíle (když Moon staví znovu divadlo), ale je jich zoufale málo. Zbytek je vyplněn plytkým příběhem a hlavně písničkami.

Už samotné představení postav je zpracováno poněkud povrchně. V krátkém průletu se dozvíme něco málo z jejich života, asi jako kdybychom si přečetli jejich strukturovaný životopis. Na „animák“, který má více než velkorysou stopáž, to ale nestačí. Neustálé přeskakování mezi castingy a trablemi Moonova života neudrží divákovu pozornost na dlouho. Dnes už se i od kreslených postaviček čeká propracovaná psychologie postav, zvlášť pokud v podstatě zastupují lidi. Nestačí, když jsou jen hezky namalované a občas zazpívají.

S postavami se nestihnete seznámit

Zřejmě proto vás gorila a syn lupiče Johnny, „dikobrazice“ a punkerka Ash, prasátka Rosalin a Ginter, stydlivá slonice Meena ani namyšlený myšák Mike moc nezaujmou. O každém toho víte trochu, ale nedokážete se naladit na jejich vlnu a prožívat jejich příběhy, protože z každého znáte jen nejnutnější kousek, který se vždy nečekaně objeví mezi písničkami a zase rychle zmizí.

Na plakátech se u nás snaží kina upozornit zejména na mladou „dikobrazici“ Ash, které hlas propůjčila Ewa Farna. Zřejmě proto, že je to jediný dabing, který něčím vyniká. Její hlas nezapadá do klidné, monotónní linie, a navíc jako jediná zpívá. Ash proto nepůsobí rozpolceně jako zbytek postav, které sice mluví česky, ale texty písní jsou jim do úst vkládány v angličtině. Tento kontrast nejvíc vynikne, když postavy zpívají za sebou. Nicméně ve filmu, kde zpěv zabere půlku stopáže, si toho všimne skoro každý a působí to přinejmenším otravně.

Dobrý nápad, špatné zpracování

Vždy se říká, že u uměleckých děl všechno závisí na nápadu. Pokud vás napadne něco opravdu dobrého, ostatní by už mělo jít hladce. Illumination Entertainment tohle popírá. Mají skvělé nápady, ale bohužel to vypadá, že nevědí, co s nimi. Zpívej mělo potenciál. Samotná myšlenka - přenést dnes už ne úplně oblíbené pěvecké soutěže na animovaná filmová plátna a vrátit jim tak trochu zašlé slávy - byla přinejmenším dobrá. Zpracování ale opět, stejně jako u Tajného života mazlíčků, pokulhává. Naštěstí má studio pro příští rok v záloze třetího padoucha.

