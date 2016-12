Návrat na Baker Street! Populární Sherlock oslaví s fanoušky začátek nového roku

Populární seriál Sherlock se po dlouhých měsících vrátí zpět na televizní obrazovky, aby potěšl své fanoušky třemi zbrusu novými epizodami. Po boku populárního detektiva nebude opět chybět věrný společník doktor Watson, který se bude muset kromě zapeklitých kriminálních případů vypořádat i s narozením a výchovou svého prvního potomka.

Tvůrci nových dílů slibují divákům nejen neobvyklé případy a brilantní dedukční schopnosti nejoblíbenějšího detektiva Sherlocka Holmese, ale také smích, slzy, šokující situace a mnohá překvapení. V hlavních rolích podivínského génia i jeho věrného pomocníka doktora Watsona vystoupí opět herci Benedict Cumberbatch a Martin Freeman. Chybět ale samozřejmě nebude ani Una Stubbs v roli paní Hudsonové, Amanda Abbington jakožto Watsonova manželka Mary, Louise Brealey alias Molly Hooper či Sherlockův bratr Mark Gatiss.

“Ve čtvrté sérii bude mnoho nových věcí. Například dítě! Takže na super detektivi padne i rodičovská zodpovědnost. Péče o dítě není nikdy jednoduchá, a ještě složitější je to v připadě, když se zapojí i zločin,” vysvětlil Benedict Cumberbatch v interview pro BBC. “John je velmi šťastný, že má láskyplný vztah, velmi šťastný, že je otec a manžel, ale šíleně mu chybí dobrodružství,” doplňuje Martin Freeman.

Čtvrtá řada seriálu odstartuje spolu s rokem 2017. Čeští diváci se mohou navíc na nové díly, za nimiž stojí opět Steven Moffat a Mark Gatiss, těšit hned druhý den po jejich britském premiérovém uvedení. První epizoda s názvem The Six Thatchers je naplánována ve Velké británii na 1. ledna, což znamená, že verze s českým dabingem se na obrazovkách české veřejnoprávní televize objeví již 2. ledna. Druhá epizoda nese název The Lying Detective, třetí The Final Problem, což potvrzuje dohady, že se jedná skutečně o poslední sérii seriálu.

Populární seriál Sherlock naposledy potěšil svou početnou fanouškovskou základnu na počátku tohoto roku, kdy spatřila světlo světa Příznačná nevěsta, speciální díl, během něhož Sherlock i se svým parťákem Watsonem řešil případ v Londýně viktoriánského období. Poprvé a pravděpodobně naposledy se tak seriál na motivy díla Arthura Conana Doyla dostal do prostředí, v němž se originální případy Sherlocka Holmese skutečně odehrávaly.

Foto: BBC One