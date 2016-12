Festival íránských filmů odstartuje snímek Salesman režiséra Asghara Farhadího

Na začátku nového roku si přijdou na své všichni milovníci íránské kinematografie. Prahu totiž opět na šest dní ovládne šestý ročník Festivalu íránských filmů, který 10. ledna odstartuje v pražské Lucerně snímek Salesman od perského režiséra Asghara Farhadího. Ten má na svém kontě dokonce nominaci na Zlatý Glóbus 2017.

Salesman, česky Klient, si odnesl ocenění z letošního festivalu v Cannes, a to za nejlepší scénář i za nejlepší mužský herecký výkon. “Nejnovější film nejvýznamnějšího íránského režiséra současnosti sklízí chválu na prestižních festivalech po celém světě. Na začátku roku bude uveden v české a slovenské premiéře ve všech festivalových městech - Praze, Brně a Bratislavě. Je nám ctí, že můžeme našim divákům představit velkolepý snímek, který je nominovaný na ocenění Zlatý Glóbus 2017,” raduje se Kaveh Daneshmand, programový ředitel festivalu.

Šestý ročník Festivalu íránských filmů proběhne od 10. do 15. ledna, a to v pražských kinech Světozor, Lucerna, Bio Oko, Royal a v Kině Pilotů. Festival se následně přesune také do Brna, kde se uskuteční od 19. do 21. ledna. Na svou část se může těšit také Kino Lumiére ve slovenské Bratislavě. Celkem si mohou návštěvníci zajít na pětadvacet filmů v pěti programových sekcích. Chybět nebudou celovečerní soutěžní filmy, dokumenty či krátkometrážní snímky.

“Všechny filmy nadcházejícího ročníku tohoto festivalu se v souladu s posledními trendy íránské kinematografie, patrnými zejména u íránských filmařů mladší generace, nacházejí na tenké hranici mezi íránským naturalistickým realismem a osobitou, rafinovanou imaginací - ve světě, který lze nejlépe vyjádřit slovním spojením Jiná realita,” doplňuje Daneshmand.

Kromě filmů se mohou návštěvníci těšit také na řadu osobností íránské kinematografie. Jako předsedkyně usedne do poroty íránská režisérka Rakhshan Bani Etemad. Podruhé zavítá na festival režisér Mani Haghighi, který představí svůj nejnovější snímek A Dragon Arrives!. Dorazí také jeden z nejuznávanějších íránských filmařů současnosti Mohsen Amiryourseffi. Ani ten nepřijede s prázdnou a na festival doveze svůj starší snímek Bitter Dream.