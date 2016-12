Festival krátkých filmů ohlašuje první programová lákadla

Festival krátkých filmů Praha letos oslaví svůj dvanáctý ročník, během něhož se mohou návštěvníci opět těšit na to nejlepší z krátkometrážních snímků. Hlavním lákadlem letošního festivalu jsou filmy natočené na motivy povídek Neila Galmana, jednoho z nejpopulárnějších současných autorů fantasy.

hodnoceno 4x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Neil Gaiman si získal srdce fanoušků nejen komiksovou sérií o Sandmanovi či románem Američtí bohové. Je také autorem knihy Hvězdný prach a pohádky pro dospělé Koraliny, jejichž filmové adaptace mají na svém kontě Oscara i nominaci na BAFTA. “Ve spolupráci s HBO uvedeme pásmo čtyř Gaimanových temně fantaskních příběhů s názvem Uvěřitelné příběhy Neila Gaimana. Za kolekcí stojí režisérský tandem Iain Forsyth a Jane Pollard, jenž má na svém kontě třeba pozoruhodný dokument Nick Cave: 20 000 dní na Zemi,” láká na snímky, v nichž vystupují britští herci jako Tom Hughes, George MacKay či Kenneth Cranham, programový ředitel festivalu Karel Spěšný.

Festival krátkých filmů se ale během svého dalšího ročníku, jenž proběhne od 18. do 22. ledna v kině Světozor a v kině Pilotů, zaměří třeba také na prestižní BAFTA Awards, které předá britská filmová a televizní akdemie letos již po sedmdesáté. “Vzhledem k tomuto impozantnímu jubileu a pozoruhodné soupisce vítězů a nominovaných jsme se rozhodli si připomenout alespoň několik filmů a režisérů, kteří byli v posledních letech vybráni do téhle elitní společnosti a šest z nich jsme pro diváky vybrali do programu s názvem BAFTA 70,” doplňuje Spěšný.

Oblast proslulá černým humorem, srdečností i emocemi - to je Balkánský poloostrov. Právě na něj se zaměří žánrově pestrá šestice titulů, která představí výběr toho nejoriginálnějšího, co v této oblasti během posledních let vzniklo. Snímky zahrnující komedie, dramata i thriller se tématicky zaměřují na vzpomínky na válku, strach z uprchlíků a neopomínají ani svérázný humor.

I letos se navíc mohou zájemci těšit na populární Brutal Relax Show, kterou odmoderuje Simona Babčáková, na přehlídku aktuální české krátkometrážní tvorby i na snímky, které vznikly využitím nových technologií a neobvyklých postupů. Samozřejmě že chybět nebude ani pestrá mezinárodní soutěž. Na své si přijdou ale i ti nejmladší návštěvníci. V programu se i letos objeví sekce Pragueshorts dětem, jež je určená pro děti od 5 do 8 let a jejich rodičům.