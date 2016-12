Enrique Iglesias přivezl ze Španělska show plnou emocí

Koncerty španělského lamače dívčích srdcí by se daly shrnout jako „plné emocí“. A přesně takový koncert v rámci turné Sex and Love předvedl Enrique Iglesias v neděli v beznadějně vyprodané Tipsport Aréně.

Začněme ale od začátku. Trend předskokanů se nevyhnul ani tomuto koncertu. DJ, zvolený na tuto pozici, byl ale naprosto zbytečný, a i když hrál asi jen třicet minut, hrál si celou dobu spíše pro sebe. Když se však po něm opět spustila hudba z reproduktorů, „profláklé“ songy z rádia paradoxně sklidily u čekajících fanoušků větší úspěch než předskokan samotný.

Konečně aréna potemněla, nechyběl typický blikající nápis SEX and LOVE, připomínající název turné. Show začala rachejtlemi vystřelenými z pódia a hala se rázem proměnila v jednu obrovskou diskotéku, kde každý „pařil“ již od samého začátku. Enrique, se svou typickou kšiltovkou na hlavě, začal hned z ostra – písní I’am A Freak ihned roztančil celou Tipsport arénu.

Zpěv, který byl však po celou dobu podporován playbackem, se ze začátku ztrácel za ohlušující hudbou, kterou mělo na starost hned několik hudebníků v pozadí, za zmínku stojí velmi dobrý zpěvák a zpěvačka, kteří zpívali některé písně spolu s Enriquem. Na pražském koncertu nechyběly největší hity (Tired of Being Sorry), ale také jeho poslední písně, které na YouTube dosahují několik stovek milionů zhlédnutí (Bailando).

Bylo to jako se dívat na romantickou filmovou scénu

Fanoušci se dočkali ale i komornějších skladeb, kdy spolu s hudebníky Enrique seděl uprostřed pódia a za zvuku španělských kytar zpíval i pomalejší, zato více emocionální, písně. V jedné z nich si Enrique zazpíval duet právě se svou doprovodnou zpěvačkou, který byl emocemi přímo nabitý. Bylo to jako se dívat na romantickou filmovou scénu.

O co jde na koncertech Enriqua Iglesiase asi nejvíce, je kontakt s diváky, který zvládl naprosto dokonale. Již brzy po začátku představení si Enrique své fanoušky doslova „omotal kolem prstu“. Ti pak po celou dobu koncertu dělali přesně to, o co je zpěvák na pódiu požádal. Nebál se skočit z pódia mezi fanoušky, půjčoval jim mikrofon, a častokrát se na pódiu sehnul k některé z fanynek a zpíval kus své písně „jenom jí“.

Asi všichni nejspíš čekali, zda i v Praze vezme zpěvák nějakou šťastnou fanynku na pódium. Enrique však vytáhl svého fanouška, sedmnáctiletého Lukase, který, ač na začátku říkal, že mu je „téměř osmnáct“, dostal od Enriqueho rovnou dva panáky a nakonec i mikrofon, se kterým se Lukas celkem suverénně procházel po pódiu a zpíval známou Stand By Me, zatímco ho Enrique pečlivě natáčel na telefon.

I am moving to Prague

Ve druhé polovině koncertu se Enrique přemístil na malé podium vybudované v zadní části haly – tak o něj nepřišli ani fanoušci stojící až vzadu. Bohužel přemístění tam a sem zabralo okolo deseti minut, kdežto jediná písnička, odzpívaná na malém podiu, asi tři minuty. Vznikly tak dvě zbytečně dlouhé pomlky, které mohly nahradit s klidem další dvě písničky.

Rozezpíval celou halu a to hned několikrát. Enrique byl z toho nakonec tak dojatý, že nadarmo skrýval na pódiu slzy a s potleskem fanouškům dodal „I am moving to Prague.“ To sklidilo pětiminutový potlesk, během kterého zpěvák neudržel své emoce. A že se mu v pražské Tipsport Aréně opravdu líbilo, řekl fanouškům i na závěr svého vystoupení – „Praha, I will be back very very very soon.“

