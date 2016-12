Španělský zpěvák a lamač dívčích srdcí Enrique Iglesias navštívil během svého turné Sex and Love konečně také Českou republiku. Pražskou Tipsport Arénu se mu podařilo v relativně krátké době zcela vyprodat, proto na něj čekalo obrovské publikum, které ho svým pískotem a jekotem podporovalo od prvních tónů.

Enrique Iglesias dovezl do Prahy především velkou show, během níž nechyběly létající balóny, pyrotechnické efekty, světelná show, tanečníci, doprovodní zpěváci a výborní hudebníci, kteří ho po celou dobu koncertu doprovázeli. Česká republika se tak konečně dočkala živého uvedení hitů, jako jsou Bailando, Hero, I Like It či I`m a Freak. Celý koncert pak oblíbený zpěvák zakončil písní Takin` Back My Love.

CELÝ REPORT: Enrique Iglesias přivezl ze Španělska show plnou emocí