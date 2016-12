Huntley Fitzpatrick se v nové romanci zabývá i vážnějšími tématy

Nakladatelství CooBoo vydává další knihu spisovatelky Huntley Fitzpatrickové s názvem Kluk mého srdce, která volně navazuje na její prvotinu Můj život u sousedů. Autorka nás opět zavede do prostřední obrovské rodiny Garrettové, seznámí nás s lajdákem Timem Masonem a bude řešit i vážnější problémy.

Průšvihář. Přesně tak by se dal vystihnout hlavní hrdina knihy Kluk mého srdce autorky Huntley Fitzpatrick. Tima Masona ještě donedávna zajímaly jen drogy, alkohol a sex. Rozhodl se ale polepšit – odstěhoval se od rodičů, dochází na schůzky anonymních alkoholiků a pokouší se vzdát se i závislosti na kouření. V tom všem mu pomáhá Jase Garrett, jeho nejlepší kamarád a bratr Alice.

Alice Garrettová je pilnou studentkou medicíny, která však nemá na růžích ustláno. Má kupu sourozenců, její táta leží po těžkém úrazu v nemocnici a maminka je opět těhotná. Alice se jí snaží pomáhat, jak to jde – s nákupy, s odvozem dětí do školy a také po finanční stránce. Sama má však dost problémů s bývalým přítelem, který ji neustále otravuje. Celou situaci stěží zvládá, a k tomu všemu se k nim domů přistěhuje lajdák Tim Mason. Paradoxně je to však on, u koho v těžkých chvílích nalezne podporu.

Alice a Tim se v podstatě nesnesou. Neustále se popichují, štěkají na sebe – jednoduše, nenechají na tom druhém niť suchou. Neustálými hádkami se však snaží skrýt vzájemné sympatie, které k sobě cítí. Především Timovi se Alice už nějaký ten pátek líbí.

Oproti autorčině prvotině má kniha Kluk mého srdce pomalejší rozjezd. Snad proto, že Huntley Fitzpatrick chtěla, aby se čtenář co nejvíce vcítil do pocitů obou hlavních hrdinů a aby je lépe pochopil. Přece jen, staví proti sobě dva typy rodiny - tu, která drží při sobě i v těžkých chvílích, a tu, která se jako rodina tváří jen na oko - a pokud by na nás všechny informace vychrlila v první kapitole, bylo by pro čtenáře velmi obtížné se zorientovat.

„Naposled si prohlédnu svůj pokoj. Na korkový nástěnce nad stolem visí kus papíru s rudým nápisem HORKÝ KANDIDÁT v záhlaví. Jedna z mála věcí, na který si z minulýho podzimu pamatuju, je poflakování se se stejně nanicovatými kámoši z Ellery okolo loděnice, kam naše elitní zařízení schovávalo kajaky (a studenty s jointama). Vymysleli jsme si dobrý antiprogram ke všem těm uhozeným hláškám ze školních ročenek. Horký kandidát na mladého milionáře. Horká kandidátka na hvězdu vlastní reality show. Horký kandidát na smlouvu do národní ligy. Ani nevím, proč jsem si ten cár papíru nechal. Sundám ho ze zdi, pečlivě složím a schovám do zadní kapsy od džínů.“

Přestože se příběh točí především kolem závažných témat, jakým je například špatná finanční situace rodiny Garrettů, najdeme v ní mnoho veselých situací. Kniha je protkaná zábavnými příhodami, trapnými situacemi a vtípky, které čtenáři vykouzlí úsměv na tváři. Celý příběh navíc působí důvěryhodněji a realističtěji díky vyprávění knihy z pohledu obou hlavních hrdinů.

Přestože nejde o autorčinu první knížku, chvílemi na nás tak může působit. Jednotlivé kapitoly jsou uspořádány trochu chaoticky a čtenář se může ztrácet i v dialozích hlavních hrdinů, které jakoby spolu občas nesouvisejí. Huntley Fitzpatrick se taktéž mohla více zaměřit na děti z rodiny Garrettů, kterých je opravdu hodně a člověk se tak ve vyprávění může chvílemi ztrácet.

Kluk mého srdce je oddychovkou, která čtenáře nenadchne, ani neurazí. Je to jen další z řádky young adult romancí, kterou si přečtete, a po nějaké době na příběh zapomenete. To však knize na čtivosti neubírá, a pokud jste fanoušky romancí, které se netočí jen kolem lásky dvou hlavních hrdinů, neuděláte chybu, když po knize sáhnete.