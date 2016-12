Rock for People ohlašuje první interprety. Dorazí i američtí Evanescence

Královéhradecký festival Rock for People oznámil první čtyři kapely, na které se mohou návštěvníci těšit během jeho 23. ročníku, jenž se uskuteční od 4. do 6. července 2017. Již nyní je jasné, že mezi headlinery nebudou chybět populární Evanescence a indie popová formace Foster the People. O taneční hudbu se pak postará formace The Bloody Beetroots. První oznámenou čtyřku pak uzavírá britská kapela Moose Blood.

Americká kapela Evanescence se stane bezpochyby jedním z největších lákadel následujícího ročníku Rock for People. Skupina, která se nedávno vrátila po nekolikaleté pauze zpět na koncertní pódia, vyrazí v roce 2017 na evropské turné, během něhož se zastaví také v královéhradeckém Festivalparku, aby potěšila návštěvníky jednoho z největších českých festivalů. Ti se tak mohou těšit na hity jako Bring Me To Life či My Immortal, ale pravděpodobně rovněž na nějaké novinky, které kapela nenahrála již dlouhých šest let.

Kalifornští Foster the People fungují od roku 2009 a na svém kontě mají dvě studiová alba a několik úspěšných singlů s miliónovým zhlédnutím na Youtube. A díky festivalu Rock for People si budou moci písně jako Pumped Up Kicks, Houdini či Helena Beat užít fanoušci naživo. V současné době navíc kapela pracuje na své třetí desce, tudíž není vyloučeno, že se i od ní dočkáme nějakých novinek.

Rock for People i letos ukáže, že není jen rockovým festivalem. V multižánrové směsici kapel si přijdou na své i milovníci taneční hudby. Právě pro ně totiž zahraje formace The Bloody Beetroots LIVE, v jejímž čele stojí Sir Bob Cornelius. Ten navštívil Českou republiku už letos se svým sólovým projektem SBCR. Osmatřicetiletý italský hudebník tak opět předvede svou fúzi elektro housu, dance punku i dubstepu. Tentokrát v Hradci Králové.

I tento rok nabídne festival mladou hudební krev. Jednou z nich bude kentská kapela Moose Blood, která se se svým novým albem Blush dostala do britské Top Ten a kategorii UK Rock & Metal Singles Chart dokonce úplně ovládla.