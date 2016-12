Filmové premiéry 2017: patnáct snímků, které by vám neměly uniknout

V příštím roce se v kinech můžeme těšit třeba na biografický film o Jackie Kennedyové či o zakladateli McDonald‘s, novou trilogii od Jana Hřebejka nebo na dva hororové snímky podle románů Stephena Kinga.

1. Spojenci

Brad Pitt se vrací s tématem druhé světové války v roli Maxe Vatana coby spojeneckého špiona. V marocké Casablance se spojí s odbojářkou Marianne Beausejour (Marion Cotillard), která pro něj představuje cenný zdroj informací. Postupně se do sebe zamilují a plánují emigraci do Anglie. Posléze ale z plánu sejde, když se Max doslechne, že je Marianne dvojitá agentka a má za úkol ji zabít.

V kinech od 26. ledna.

2. Zakladatel

Víte, jak vznikl legendární fastfood McDonald’s, jehož poboček je dnes přes 35 tisíc na celém světě? Biografický snímek vypráví příběh Raye Kroce (Michael Keaton), který dostane objednávku na mixéry od bratrů McDonaldových (Nick Offerman a John Carroll-Lynch), jimž patří kalifornská restaurace s hamburgery. Firmu od nich odkoupí a vytvoří celosvětovou síť. Mimochodem, rodiče zakladatele, manželé Krocovi, pocházeli z Plzeňska, odkud emigrovali do USA.

V kinech od 26. ledna.

3. Trainspotting 2

Po dvaceti letech se vrací známá skotská heroinová parta v čele s Markem Rentonem (Ewan McGregor). Potkáme se i se starým dobrým Spudem (Ewen Bremner), Sick Boyem (Jonny Lee Miller) a Begbiem (Robert Carlyle), který se právě vrátil z vězení.

V kinech od 2. února.

4. Jackie

Portrét manželky amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho těsně po jeho vraždě v Dallasu roku 1963. První dáma se snaží vyrovnat se s obrovskou ztrátou a zároveň se postarat o formulování historického odkazu svého manžela Spojeným státům i světu. V titulní roli se ukáže Natalie Portman, v roli mladšího prezidentova bratra Bobbyho se představí Peter Sarsgaard.

V kinech od 16. února.

5. Zahradnictví

Po loňské Učitelce uvede Jan Hřebejk trilogii Zahradnictví, která časově předchází evergreenu Pelíšky. V Zahradnictví se prolínají osudy tří rodin – leteckého radiotelegrafisty, majitele kadeřnictví a provozovatele zahradnictví. Filmy se odehrávají v průběhu dvaceti let. První díl Rodinný přítel je zasazen do období protektorátu, druhá část Dezertér do poválečných let a finální snímek Nápadník vypráví o konci let padesátých. Hlavní role obsadili Aňa Geislerová, Ondřej Sokol a Jiří Macháček.

V kinech od: 27. dubna (1. díl), 28. září (2. díl) a 16. listopadu (3. díl).

6. Vetřelec: Covenant

Ridley Scott natočil po 37 letech novou verzi Vetřelce, podle dosavadních recenzí novinářů, kteří se zúčastnili 15minutové projekce, jde o „krvavý, děsivý a nechutný film“, což je ostatně znát již z plakátu snímku.

V kinech od 18. května.

7. Star Wars: Episode VIII

U sci-fi ještě zůstaneme, příští rok nás totiž čeká další návrat jednoho slavného snímku. V titulních rolích osmé epizody SW se představí Daisy Ridley, Adam Driver, Carrie Fisher nebo Mark Hamill.

V kinech od 14. prosince.

8. Po strništi bos

Námět filmu čerpající z dětství herce a scenáristy Zdeňka Svěráka se dějově vrací k Obecné škole. Vracíme se na samotný začátek, do Edova dětství, kdy jeho tatínek odmítne příslušnost okupantům Protektorátu Čechy a Morava a celá rodina se musí vystěhovat z Prahy na venkov. Režie se tradičně ujal syn Zdeňka Svěráka Jan.

V kinech od 17. srpna.

9. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

A máme tu další návrat, tentokrát ze slavné pirátské série. V pátém pokračování hrdinové Jack Sparrow (Johnny Depp) a Will Turner (Orlando Bloom) čelí novému nepříteli, pirátu Salazarovi (Javier Bardem). Keira Knightley alias Elisabeth Swann účast na filmu opět odmítla. Šestý díl se do distribuce připravuje pro rok 2018.

V kinech od 25. května.

10. Temná věž

Příští rok vstoupí do kin adaptace stejnojmenné sedmidílné fantasy série knih „krále hororu“ Stephena Kinga. Ve filmu putuje Roland Deschain z Gileadu, známý pistolník, k Temné věži, aby odvrátil zkázu Středosvěta. Film bude rozdělen na úvodní snímek, následovat bude první řada seriálu, poté druhý celovečerní film, další část seriálu a nakonec poslední film.

V kinech od 27. července.

11. IT

V roce 2017 poběží ještě jeden snímek natočený podle Kingova románu, tentokrát remake hororu To o vraždícím klaunovi Pennywisovi, kterého si v nové verzi zahrál Bill Skarsgård. V americkém městečku Derry se objevuje v rozpětí téměř třiceti let – poprvé v roce 1958, kdy jsou hlavní hrdinové ještě děti, a poté v roce 1985, kdy mu musí čelit znovu coby dospělí.

V kinech od 7. září.

12. S láskou Vincent

Scény ze života ikonického umělce Vincenta Van Gogha, který je známý tím, že si uřízl kus ucha, vytvořili polští a britští filmaři. Celý snímek je vytvořený z animací podle motivů Van Goghových obrazů. Těchto děl by měli tvůrci při natáčení použít kolem osmdesáti.

V kinech od 6. července.

13. Vražda v Orient Expressu

Známý detektivní příběh z pera spisovatelky Agathy Christie natočil režisér Kenneth Branagh, který má na kontě např. snímky Thor nebo Hamlet. Zahraje si i jednu z hlavních rolí, kromě toho se ve snímku objeví Johnny Depp, Daisy Ridley nebo Michelle Pfeiffer.

V kinech od 23. listopadu.

14. Sněhulák

S Jo Nesbø se v posledních letech roztrhl pytel, do češtiny bylo přeloženo již jeho osmnáct knih. Po Lovcích hlav a Doktoru Proktorovi míří do tuzemské distribuce adaptace jeho detektivky Sněhulák opět s vyšetřovatelem Harrym Holem. Ten je přivolán k případu zmizelé ženy, po níž zbyla jen šála obtočená kolem sněhuláka postaveného před jejím domem.

V kinech od 12. října.

15. Milada

Film inspirovaný osudem na smrt odsouzené právničky Milady Horákové natočil debutující režisér a scenárista David Mrnka. Titulní roli ztvárnila jedna u nejúspěšnějších izraelských hereček, Ayelet Zurer. Po jejím boku se objeví také Taťjana Medvecká, Vica Kerekes či Alena Mihulová.

V kinech od 12. října.