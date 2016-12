Hans Zimmer opět rozezní svými slavnými filmovými hity pražskou O2 arenu

Hans Zimmer se po letošním květnovém koncertu, kdy svou hudbou naprosto dostal vyprodanou O2 arenu, opět vrátí do České republiky. Stane se tak v červnu příštího roku v rámci turné Hans Zimmer Live On Tour. S sebou doveze své největší hity i inovované verze známých filmových melodií.

hodnoceno 9x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Hans Zimmer rozezní svými filmovými skladbami pražskou O2 arenu 4. června 2017, kdy do české metropole zavítá v rámci svého Hans Zimmer Live On Tour. "Vždycky jsem chtěl udělat šňůru takovýchto koncertních show a jsem nadšený, že startujeme – nejprve na západním pobřeží, potom Austrálie, odtud do Evropy, kterou jsme si naposled v létě hodně užili," vysvětluje Zimmer. “Mám radost, že se mi podařilo dát dohromady mé velmi talentované přátele, s nimiž předvedu vystoupení, jaké diváci ještě nikdy nezažili,” slibuje.

Koncertní show bude rozdělena do dvou částí. V té první se návštěvníci dočkají skladeb ze slavných filmových hitů, mezi něž bezesporu patří třeba Gladiátor, Lví král či Piráti z Karibiku. Druhá část bude pak věnována inovovaným verzím známých melodií, které mohou znát filmoví fanoušci třeba z Temného rytíře nebo oblíbeného Počátku. Kromě Zimmera a orchestru vystoupí během show také speciální hosté ze světa rocku a popu.

Hans Zimmer je v Hollywoodu nejžádanějším hudebním skladatelem. Na svém kontě má spolupráci s nejuznávanějšími režiséry světa a přes sto filmových hitů. Celkem devětkrát byl nominován na Oscary, zatím získal však jediného, a to v roce 1995 za hudbu k filmu Lví král. Celkem šestkrát získal nominaci na cenu Grammy, devětkrát na Zlaté globy.

Německý skladatel potěšil své fanoušky rozsáhlým evropským turné již tento rok. Koncertu, na kterém představil Hans Zimmer své největší hity, se dočkalo 32 měst, mezi nimiž nechyběla ani Praha, kde se zastavil 7. května. Turné pak zakončil 5. června v Dublinu. Koncertní šňůru v příštím roce odstartuje na západním pobřeží USA, následovat budou vystoupení v Austrálii a na Novém Zélandu. Po nich přijde na řadu konečně Evropa.