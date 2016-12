Parov Stelar se příští rok vrátí do Brna. Slibuje party trvající celou noc

Průkopníci elektroswingu, hudebníci kolem rakouského producenka a DJe Marcuse Füredera alias Paros Stelara, v následujícím roce navštíví opět Českou republiku. S sebou dovezou nejen tradičně energickou show, ale také zbrusu nový program založený na největších hitech kapely i na novinkách z chystané desky, které se fanoušci dočkají již v březnu.

Kapela Parov Stelar se do České republiky vrací ráda. Kromě samostatných koncertů se stala třeba headlinerem největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People či Colours of Ostrava. Ani příští rok nebudou muset tuzemští fanoušci na své oblíbence čekat. V pátek 20. října 2017 se totiž vrátí do brněnského pavilonu G1, který se jim povedlo před dvěma lety kompletně vyprodat. A o to samé budou usilovat také příští rok.

Návštěvníci se navíc kromě nového alba Burning Spider mohou těšit na velkou party trvající až do brzkých ranních hodin. “Nebude to žádný koncert na dvě hodiny, ale půjde o velkou show s hosty. Začínáme ve 20 hodin a končí se ve 4 ráno,” vysvětluje za pořadatele II&ME Anthony Roy. Při písničkách kapely Parov Stelar jen málokdo zůstane v klidu stát. A to i přesto, že ještě před pár lety dnes tolik populární žánr elektroswingu téměř nikdo neznal.

U zrodu populárního fenoménu stál rakouský rodák Marcus Füreder, DJ a velký fanoušek jazzu, swingu a blues. Spojit tyto na první pohled odlišné žánry ho údajně napadlo, když mu začala přeskakovat deska oblíbené Billie Holiday. Pod názvem Parov Stelar začal vystupovat v roce 2004. “Později ke svému vystupování zval další a další hudebníky, až vznikl šestičlenný The parov Stelar Band. Skupina se nyní nachází na své vrcholu, v létě se objevila na všech velkých evropských festivalech jako jeden z headlinerů. O její oblíbenosti svědčí i vyprodané koncerty,” dodává Roy.

Vstupenky lze zakoupit v internetovém předprodeji od 790 korun. K dispozici budou také speciální VIP lístky, jejichž držitelům bude umožněn vstup na galerii. Za 2 490 korun pak zájemci zakoupí VIP Diamond vstupenky, které umožňují zdarma konzumaci a raut po celou dobu konání akce.