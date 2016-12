Gregorian zakončí svou dlouholetou ságu Masters of Chant v České republice

Šestnáct let, více než tisíc odehraných koncertů a deset vydaných desek, kterých se prodalo přes jedenáct milionů kusů. To je výsledkem triumfálního projektu Gregorian, který okouzlil diváky po celé Evropě svou ságou Masters Of Chant. Vše má však svůj konec, a proto i toto úspěšné turné chystá své poslední koncerty, během nichž nevynechá ani Českou republiku, kde vystoupí mystiční Gregoriani hned pětkrát.

hodnoceno 4x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Německá formace Gregorian si totiž vybrala Českou republiku jako místo, kde dojde k celkovému završení celé ságy. Praha se tak 14. února stane posledním místem na světě, kde zazní slavné hity v chorálním provedení. Ještě před ní navštíví ale Gregoriani také Ostravu, Zlín, Brno a Pardubice. Návštěvníci koncertů se mohou těšit nejen na staré osvědčené nahrávky, ale také na zbrusu nové skladby.

U zrodu formace Gregorian stáli producenti známé skupiny Enigma. Právě u nich vznikla klíčová myšlenka celého projektu - vzít známé popové a rockové skladby a předělat je do podoby gregoriánského chorálu. Skupinu utvořili ze skutečných mnichů, kteří vystudovali operní zpěv, a jako jedinou ženu k nim přidali zpěvačku Amelii Brightman. A díky této formaci mohou fanoušci poslouchat jedinečné verze písní od U2, REM, Metallicy, ACDC, Uriah Heep a nově třeba i od kapely Rammstein.

Kromě originální hudby a písní se koncerty Gregorian vyznačují také jedinečnou show. Gregoriánské hity předvádějí zpěváci v mniších rouchách, nechybí sehraný sborový zpěv i zajímavá světelná show dotvářející atmosféru celého vystoupení. Úspěšnost této kombinace dokládá i fakt, že poslední vydaný záznam koncertu na DVD Masters Of Chant - The Final Chapter porazil v prodejnosti i hitparádách v říjnu tohoto roku všechny další světové interpety.

Termíny koncertů:

02. 02. - Ostrava /Ostravar aréna/

04. 02. - Zlín /Sportovní hala Eurosonics/

12. 02. - Brno /Hala Vodova/

13. 02. - Pardubice /Tipsport aréna/

14. 02. - Praha /Kongresové centrum/