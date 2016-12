Francouzská komedie Pro tebe cokoliv sklízí v Kalichu bouřlivé ovace

Pro tebe cokoliv je český název francouzské komedie Nelson, uvedené ve své pražské premiéře 1. prosince 2016 na prknech Divadla Kalich. Tuto hru z pera ředitele prestižního pařížského divadla Théâtre de la Porte Saint Martin Jean Robert-Charriera objevila v Paříži herečka Jana Paulová, díky níž se tato česká verze zrodila.

Zárukou rezonující podívané pod režisérskou taktovkou Petra Kracíka je nejenom vtipně koncipovaný, odlehčený scénář s věčně aktuálním tématem partnerských i rodičovských vztahů, ale také excelentní výkony Jany Paulové, Pavla Zedníčka či Davida Suchařípy.

Postava dravé, zkorumpované právničky Jacqueline Du Vivier a jejího pasivního, podporujícího, někdy až submisivního manžela Gerarda, nesmírně autenticky a živě rozehrávají témata na první pohled obyčejná, no právě tím blízká nejednomu z diváků. To vše je umocněno nemalou dávkou humoru, ironie a chvílemi až sarkasmu. Téma lidských vztahů, strachu, pokrytectví a odhalování skořápky, navenek drsné, no vevnitř emotivní, to vše slibuje tato neotřelá francouzská komedie.

„V soudních síních není zvyklá prohrávat – ať to stojí, co to stojí. Patří mezi lidi, kteří ve své profesi musí projevit značnou autoritu a pak jim doma delší dobu trvá, než se přepnou do lidské polohy. Lásku k manželovi a svým dětem tedy projevuje kolikrát hodně osobitě, ale uvnitř je stejná jako každá dobrá máma, pro své blízké by se rozkrájela,“ představuje herečka svou postavu.

I přes navenek tvrdou skořápku ukrývá v sobě Jacqueline milující matku i manželku. Skutečnost, když ji dcera oznámí, že se chystá na africkou misi jako dobrovolnice a syn přiznává svou homosexuální orientaci, zpočátku značně otřese její představou o dokonalé idyle rodinného zázemí, no s postupem času tuto, ač značně odlišnou představu, podřídí právu volby svých, již dospělých dětí.

Vnitřní přerod, iniciován cílenou hrou na hippie rodinu, je vlastní i postavě Pavla Zedníčka, alias Gerarda, který přes svou naoko pasivní roli, výrazně zasahuje do děje a ve finále překvapuje svou odvahou změnit staré a nefunkční. Tato postava mu sedne naprosto dokonale a jeho bravurní výkon ještě více umocňuje celkovou atmosféru děje.

Vnitřní transformace je vlastní všem postavám, které pod vlivem okolností odmítají pokryteckou hru a falše a ve finále pak, doslova hrdinsky, nacházejí cestu k sobě sama, v celé své pravdivosti a přirozenosti.

Vedle již zmíněných stálic české divadelní scény si uznání zasluhují také Ladislav Hampl, Pavla Rychlá – Vojáčková a dva studenti Pražské konzervatoře Simona Lewandowska a Kristián Kašpar. Jejich osmým „kolegou“ je králík Nelson. Škoda jen, že tvůrci se nakonec přes prvotní úvahy zařadit na jeviště živé zvíře, rozhodli nakonec jen pro rekvizitu. Každopádně je i tento zvířecí element zdrojem četných salv smíchů.

Setkáni a vzájemná konfrontace dvou rodin, naoko z jiných světů, uvězněných v konformitě současné doby a jisté formy pokrytectví a uniformity, se postupně pod vlivem autentických dětí a jejích touze po přirozenosti, podporované autentickým mladickým nadšením, mění v to, co mělo navenek zůstat zapomenuto, či potlačeno, takže děj končí způsobem pro komedii vlastním, emotivním happy endem.

Dle slov režiséra Petra Kracika „Autor do textu ukryl drobný vzkaz, že žádné věci se nemají přehánět. Naše současnost už je taková: všichni hledají recepty na cokoliv, všichni hubnou, žijí rychle, snaží se být asertivní, všichni potřebují vydělávat… Je toho prostě moc a trochu se nám v tom vytrácí potřeba zůstat svůj. To bych viděl jako téma této hry. A přestože naše postavy vypadají, že jsou vymknuté a šílej, vrátí se jim skrze jeden příšerný večírek srdíčka a utuží se rodinné vztahy.“

Pokud se chcete zasmát a zamyslet nad vážným nevážně, komedie Pro tebe cokoliv tato očekávání zaručeně naplní. Svědčí o tom i opakovaná, neutuchající standing ovation v rámci jeho premiérového uvedení.