Marissa Nadler, zpěvačka s hlasem sirény, okouzlí Prahu již ve středu v Meetu

Směs gotické mytologie, anglického folku, country i metalu zaobalené v sametovém mezzo sopránu přiveze do Prahy již ve středu 14. prosince americká zpěvačka Marissa Nadler. Její hypnotizující hlas se rozezní ve smíchovské MeetFactory, kde pražským fanouškům představí svá hned dvě poslední alba – Strangers a Bury Your Name, jež spatřila světlo světa v květnu a v září.

Mluví se o ní ve stejných superlativech jako o Patti Smith nebo Joni Mitchell, jimiž se sama otevřeně inspiruje. Bostonská rodačka, jejíž hlas Boston Globe přirovnala ke hlasu bájných sirén, které dokázaly námořníky přivést do záhuby, začala na hudební scéně působit již před více než deseti lety, kdy její první album Ballads of Living and Dying zaujalo kritiky v roce 2004.

Doopravdy se v USA však prosadila až o tři roky později přelomovým abem Songs III: Bird On The Water, jež bylo oceněno nominacemi na mnoho výročních cen, podobně jako o dva roky později následující Little Hell.

I přes její americký původ by Marissu bez předešlé znalosti bez pochyby většina posluchačů zařadila s jistotou mezi evropské a možná konkrétněji i anglosaské umělce. Písně mají jak texty, tak svým chladivým, rezonujícím zvukem velmi blízko právě k anglickému folku. Její živé koncerty jsou meditativní, snivé a promlouvající.

V MeetFactory budete mít možnost se v Marissině doprovdu vrátit v čase a nechat se prostoupit hlasy mytologických bájí za milých 290 korun. Pole jí připraví také americká umělkyně – harfenistka Marry Lattimore.