Skillet si podmanili po Hradci a Brně také Prahu. Nadšeně jim aplaudovala Malá sportovní hala

Jen po několika měsících od svého úspěšného koncertu na festivalu Rock for People se americká rocková kapela Skillet vrátila zpět do České republiky, aby fanouškům živě předvedla písně z nového alba Unleashed. A skupina v Malé sportovní hale rozpoutala takovou hudební smršť, že se i ti, kteří museli stát v mrazu dlouhou frontu u vstupu, bleskově zahřáli.

hodnoceno 8x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Memphiská hudební formace Skillet ohromila před pár dny publikum v brněnském Semilassu, v neděli 4. prosince pak dorazila do Malé sportovní haly, aby zde odehrála svou největší show turné Unleashed. Hala sice nebyla vyprodaná, atmosféra však byla místy až elektrizující. A po hodině a půl se s kapelou nadšení diváci loučili jen s těžkým srdcem.

O tom, že se mohou diváci těšit na velkou show, svědčil již nástup kapely. Skillet totiž odstartovali svůj hodinu a půl trvající koncertní set oblíbenou peckou Feel Invincible, během níž běhali a skákali John Cooper, Korey Cooper i Seth Morrison neúnavně po pódiu, zatímco Jennifer Ledger energicky mlátila do svých bicích tak, jak by se za to nemuset stydět žádný talentovaný bubeník. Mezitím stíhala navíc i velmi slušně zpívat ženské vokály. Následovaly neméně působivé songy Whispers In The Dark, Sick Of It a Rise.

Jelikož přijela kapela českým fanouškům představit své nejnovější, v pořadí již desáté studiové album Unleashed, v setlistu dostaly své místo i dosud nepříliš známé písně. Publikum však bylo na své oblíbence neobvykle dobře připraveno, proto si i písně jako Back From the Dead, Undefeated, Stars či Out Of Hell zpívalo z plných plic. Přízeň návštěvníků jako by nakopávala kapelu neustále dopředu. Nepolevila ani na chvilku a odměnila fanoušky i svými největšími hity Hero, Not Gonna Die či Monster, který předznamenal poslední část koncertu. Na závěr zaznělo ještě Rebirthing, po němž Skillet opustili pódium, aby se za několik vteřin vrátili zpět a rozloučili se s neúnavným publikem songem The Resistance.

Kapela tak potvrdila výborné ohlasy, které se nesly od jejich festivalového vystoupení a od brněnské halové show, i v Praze. Tu zaujala opět svým neuvěřitelným nasazením a energií, která ze čtveřice na pódiu proudila s každou další písní více. Skupinu tvoří talentovaní hudebníci, kteří během vystoupení dokážou přecházet mezi žánry industriálního rocku až po nu metal. To vše navíc podtrhuje silný hlas frontmana Johna Coopera, který je jediným zakládajícím členem, jenž v kapele dodnes působí.

Jako předskokan se v Praze představila americká rocková kapela Red Sun Rising, která nabídla návštěvníkům slibný start celého rockového večera. Návštěvníkům nabídla i písně ze své první studiové desky Polyester Zeal, která vyšla v srpnu minulého roku.