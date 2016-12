Kapela Kabát vyrazí na turné. Podívá se do devatenácti měst

Kapela Kabát vyrazí v roce 2017 po čtyřech letech na halové turné. V průběhu dvou měsíců navštíví celkem devatenáct měst v Čechách i na Slovensku a představí fanouškům písně především ze svého posledního řadového alba DO PEKLA/DO NEBE.

Koncertní šňůru naplánovala skupina Kabát na měsíce říjen a listopad 2017. Fanouškům zazpívá jak své největší hity, tak i písně ze své nejnovější desky v čele s hokejovým songem Brousíme nože. Svým příznivcům Kabáti přivezou také zbrusu novou interaktivní show s pódiem přímo uprostřed haly. „Pro fanoušky tohoto modelu jeviště jsme připravili novinku. Jde o stání přímo u pódia, v samotném srdci arény,“ oznámila kapela v tiskové zprávě.

V rámci turné zavítá skupina celkem do sedmnácti českých a dvou slovenských měst – Košic a Bratislavy. Nově se pak podívá i do menších hal v Chomutově, Třinci nebo Znojmě. „Byť to z pohledu pořadatele ekonomicky nejsou atraktivní místa, nechce se kapela omezit jen velká, relativně „tutová“ krajská města, ale chce přivézt koncerty co nejblíže ke svým fanouškům,“ uvedli Kabáti.

Vstupenky půjdou do prodeje v pondělí 5. prosince 2016, od devíti hodin ráno je na svých stránkách nabídne fanouškům síť Ticketportal. Jejich ceny se budou pohybovat v rozpětí od 450 do 790 korun.

Termíny jednotlivých koncertů

11. 10. 2017 – Chomutov

14. 10. 2017 – Karlovy Vary

17. 10. 2017 – České Budějovice

19. 10. 2017 – Plzeň

21. 10. 2017 – Jihlava

24. 10. 2017 – Znojmo

26. 10. 2017 – Pardubice

28. 10. 2017 – Liberec

31. 10. 2017 – Ústí nad Labem

2. 11. 2017 – Hradec Králové

4. 11. 2017 – Třinec

7. 11. 2017 – Olomouc

9. 11. 2017 – Ostrava

11. 11. 2017 – Zlín

18. 11. 2017 – Třebíč

21. 11. 2017 – Brno

28. 11. 2017 – Praha

Bez dat - Bratislava a Košice

Foto: www.kabat.cz