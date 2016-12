Začalo natáčení druhé řady seriálu První republika. Česká televize počítá s třinácti díly

Příznivci seriálu První republika se mohou těšit na druhou řadu, jejíž natáčení začalo v polovině listopadu. Pokračování této výpravné ságy opět slibuje zajímavou kriminální zápletku, milostné aféry a vyostření vztahů mezi bratry Valentovými.

Druhá řada První republiky nás zavede do roku 1928. Jaroslav Valenta (Jiří Vyorálek) je po návratu z vězení odhodlaný získat zpátky svou dobrou pověst, respekt ve společnosti i úspěch v obchodu. V rodinném podniku o něj ale nikdo nestojí. Vladimír (Ján Koleník) vede povoznictví, kde těží především z kontaktů získaných za války ve Francii. Na scéně se objevuje také jeho kamarád Martin Klouda (Pavel Batěk), jež mu připomene deset let staré tajemství, na které by Vladimír nejraději zapomněl.

Zatímco první řada byla zaměřená na soupeření dvou bratrů o lásku Kláry Valentové (Markéta Častvaj Plánková), v té druhé půjde především o vztah Jaroslava a jeho dcer Elišky a Ireny. „V druhé sezoně zachováme základní atributy tohoto výpravného seriálu, rodinné osudy, napětí i dějové vazby na milníky meziválečného Československa. Dotkneme se také oslav desátého výročí existence republiky, ženské emancipace ve dvacátých letech, rozvoje automobilismu nebo postavení legionářů v poválečné ekonomice a společenském životě,“ prozradil kreativní producent Jan Maxa.

Pro pokračování seriálu První republika počítají tvůrci s třinácti díly. „Celý příběh se snažíme postavit více na filmovém vyprávění - ubyde dialogů, a naopak se objeví více akčních scén. Stále jde o dobový, kostýmní seriál, v podstatě o lovestory, ale snažíme se ji vyprávět současným, moderním jazykem,“ slibuje vedoucí projektu David Musil.

Diváci se mohou těšit na známé i nové postavy

Režie se opět ujme Biser Arichtev, který již dříve pracoval na historicky založeném seriálu Vyprávěj. „Pro mě je První republika unikátní projekt. Točíme romantický seriál, který přináší rodinnou zábavu v tom pravém slova smyslu. Baví mě na něm zejména jeho lehkost, magický charakter a celková stylizovanost. V ději se posouváme o téměř deset let v čase, rodina řeší další existenční problémy, děti odrostly, opět máme komplikovanou romanci i detektivní zápletku,“ uvedl v tiskové zprávě. Herci kvůli natáčení navštíví několik zajímavých lokací, jakými jsou například lom v Koněprusích, pražská Invalidovna či zámky v Jevanech, Veltrusích a ve Žďáru nad Sázavou.

Diváci nebudou ochuzeni ani o hlavní postavy z první série. V televizi se tak setkáme s „o osm let starší“ Markétou Častvaj Plánkovou a jejími seriálovými partnery Jiřím Vyorálkem a Jánem Koleníkem, dále pak s Janem Vlasákem, Veronikou Arichteva či Robertem Urbanem. Nově se v První republice představí také Anna Fialová či Stanislav Majer. Větší role se dočká Pavel Batěk, který v první řadě ztvárnil francouzského legionáře, který společně s Vladimírem bojoval na frontě ve Francii.

Dobový seriál sledující příběh rodiny Valentů za První republiky měl na České televizi premiéru v roce 2014. Úspěch slavil nejen v České republice, kde jej v průměru sledoval každý třetí divák starší 15 let, ale také v zahraničí. Na filmovém festivalu v Cannes byl pod názvem The Manor House prodaný do USA a Íránu, později o něj projevily zájem také země Jižní Ameriky.

Foto: www.ceskatelevize.cz