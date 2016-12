Pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek diváka rozhodně nezklame. Nebeští vyslanci jsou sehranou divadelní dvojkou a režie se scénářem nabízí milou rovnováhu mezi božskými chvalozpěvy a rozjíveným rouháním.

Režisér Jiří Strach vstoupil na začátku prosince do kin s druhým dílem oblíbené české pohádky. Osvědčená značka, která v minulosti zapůsobila na všechny věkové kategorie, znovu vrací do středu dění anděla Petronela a čerta Uriáše. Jejich trampoty v nebi i na zemi sice postrádají originálnější dějovou linku, zato však oba hrdinové dokazují, že i kletbu na špatná filmová pokračování lze dobrou pohádkou zlomit. Naštěstí pro českého diváka, tvůrci Anděla Páně 2 mají znovu pro Stracha uděláno.

Anděl Petronel (Ivan Trojan) si zoufá nad svojí prací u Nebeské brány. Rád by seděl na výsostech místo pouštění napravených hříšníků z očistce. Čert Uriáš (Jiří Dvořák) Petronela provokuje a nabízí mu řešení jeho trápení. Pokud okusí jablko ze stromu Poznání, dozví se, proč nemá v nebi takové postavení. Petronel to odmítá, ale nešťastnou náhodou jablko spolu s Uriášem ze stromu utrhne a upustí ho z nebe až na zem. Rozhněvaný Bůh dává oběma nešikům ultimátum. Pokud do jednoho dne ztracené jablko nenaleznou, promění je v mlhovinu. Na zemi je shodou okolností den svatého Mikuláše, a proto nečeká oba hrdiny nic jednoduchého.

Multigenerační počin, který je názýván svátkem českého filmu v době temna. To je podle mnohých druhý Anděl Páně. A do jisté míry to platí. Jiří Strach totiž znovu dokázal najít tenkou hranici mezi dětským a dospělým humorem, která do kin tolik táhne. K tomu těží ze skutečnosti, že točí pohádku a tudíž si i naoko laciné repliky a fórky najdou cestu k určitému obecenstvu.

Největší devízou je však ústřední dvojice Trojan-Dvořák. Souhra Vinohradského divadla s Dejvickým je pohlazením po duši. Oba pánové totiž svou prúpravu z divadelních prken prodávají v každém záběru a i chudší část scénáře pozvednou přímo do svého filmového domova v oblacích. Herečtí kolegové jsou tak ve stínu jejich výkonů, nemluvě o cameu každého kamaráda projektu v roli některého svatého. V pozemských úlohách najdeme tradiční úroveň herectví Bolka Polívky, Pavla Lišky nebo Marka Taclíka. Vicu Kerekeš vidíme v typově odlišné roli, která je však prezentována v milé poloze a neztrácí půvab i přes její předabovaný hlas. Párkař s tváří Vojty Dyka je naopak typickým produktem bývalého zpěváka skupiny Nightwork. Něco podobného už znají Tři bratři, Signál a další.

Největším hříchem nového Anděla tak zůstává jen poměrně fádní příběh bez překvapení. Je znát, že tvůrčí ansábl sázel především na situační humor a sílu divadelní dvojky. Ve filmu se rovněž často zpívá a zatímco výstup Petronela s Uriášem patří k těm lepším scénám ve filmu, nekonečné sbory a lehce vyumělkovaná atmosféra (hlavně na konci filmu) s veškerou úctou odkazuje spíš na nedělní mši než na filmovou legraci.

To ale nemění nic na tom, že Anděl Páně 2 je o mnoho lepším snímkem než valná většina letošní produkce, i přes nesmírnou výhodu svého žánru. Kvůli Trojanovi v paruce, Dvořákově chichotání a dalším pohádkovým trampotám si tým Jiřího Stracha může s klidem sednout na výsost - a diváky vzít s sebou.

