Vánoční hudební nálož! Poslední měsíc v roce dorazí do Prahy Skillet, ZAZ i Enrique Iglesias

Hudební fanoušci se ani letos nemusí bát, že by museli o vánočním měsíci poslouchat jen koledy v obchoďácích nebo vánoční koncerty, které chystá každý třetí český hudebník. Do Prahy se totiž i v prosinci chystají světové hudební hvězdy, na jejichž show určitě alespoň na pár hodin zapomenete na shon a kýčovité dekorace všude kolem. A kdo že v Praze zakončí bohatý hudební rok 2016?

Již v neděli 4. prosince zahraje pro pražské fanoušky americká rocková kapela Skillet, která letos překvapila svým energickým vystoupením návštěvníky královéhradeckého festivalu Rock for People. V rámci Unleashed Tour navštívila již Brno, kde je přivítal vyprodaný sál. Na pražský koncert, jenž se uskuteční v Malé sportovní hale, zbývají ještě poslední lístky. Jako předskokané se představí hardrocková kapela Red Sun Rising.

V prosinci se do České republiky vrátí také populární francouzská zpěvačka ZAZ, která potěší fanoušky hned třemi vystoupeními. Koncert, který se v pražském Foru Karlín uskuteční 7. prosince, byl brzy beznadějně vyprodán. Proto přidala další show, jež proběhne na tom samém místě hned následující den. Na ZAZ se navíc mohou těšit i fanoušci ve Zlíně, kde vystoupí 10. prosince ve Sportovní hale Euronics.

Své nové album Modern Heart přijede do České republiky v prosinci představit belgický zpěvák a skladatel Milow. Na nové písně se mohou návštěvníci těšit 4. prosince, kdy dorazí hudebník do pražského klubu Roxy. Na své si tak ke konci roku přijdou všichni, kteří jsou fanoušky jeho osobité kombinace elektroniky a alternativního R&B i hip-hopu. Vstupenky jsou stále k dispozici v internetovém předprodeji za 495 korun.

V polovině měsíce dorazí do Prahy také jeden z předních představitelů instrumentálního hip-hopu a downtempa Wax Tailor. Ten má na svém kontě již pět studiových alb a dva živáky. Českým fanouškům dorazí 16. prosince představit svou novou desku By Any Beats Necessary. Koncert se uskuteční v Lucerna Music Baru. Lístky jsou k sehnání v internetovém předprodeji za 546 korun.

Obrovský zájem o vstupenky zaznamenal koncert španělského hudebníka a idola dívčích srdcí Enrique Iglesiase. Tomu se podařilo pražskou zastávku svého turné poměrně rychle vyprodat. Na show, jež se uskuteční 18. prosince v pražské Tipsport Aréně, se tak dostanou jen ti, kteří s nákupem lístků příliš neotáleli. Populární zpěvák navštíví v rámci turné Sex and Love Českou republiku vůbec poprvé. Zpěvák návštěvníkům slibuje velkolepou show plnou latinskoamerických hitů.

Náš výběr zakončujeme pořádným metalovým nářezem! V neděli 18. prosince dorazí totiž do hlavního města kapela Dead By April ze švédského Gothenburgu. Ta představí ve Futurum Music Baru nejen své osvědčené hity, ale také skladby ze svého připravovaného alba Breaking Point, které plánuje vydat příští rok. Návštěvníci se tak mohou těšit na osvědčující kombinaci screamu, zpěvu, elektroniky i kláves.