V Praze zahraje nejlepší kytarista světa Andy McKee

Dobrá zpráva pro všechny fanoušky klasických akustických kytar! Génius z Youtube, Andy McKee, kterého většina odborníků považuje za aktuálně nejlepšího kytaristu světa, vystoupí poprvé v České republice. Již 7. prosince si ho můžeme poslechnout v pražské Meet Factory.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Andy McKee, 37letý rodák z Kansasu, se proslavil svými hudebními videy, které nahrává na Youtube od roku 2006. Již tehdy se stal internetovou senzací a jeho skladba Drifting čítá aktuálně přes 55 milionů zhlédnutí. Ne nadarmo se Andymu proto přezdívá Génius z Youtube a většina odborníků ho dokonce považuje za nejlepšího kytaristu na světě. Nyní v rámci celosvětového turné THE NEXT CHAPTER přicestuje i do Česka. „O Praze jsem slyšel neuvěřitelné věci, takže se do České republiky velmi těším. Věřím, že si lidé moji show zamilují a já se do Prahy ještě mockrát vrátím,“ říká McKee.

Vedle McKeeho na koncertě vystoupí také český kytarový virtuos Tomáš J. Holý. „Andy je tím pravým důvodem, proč jsem vůbec začal hrát na kytaru. Ani v nejdivočejším snu mne nenapadlo, že se s ním jednou setkám osobně a dokonce budu mít možnost si s ním zahrát na jednom podiu,“ popisuje svůj splněný sen Holý.

McKee se narodil v roce 1979 v kansaském městě Topeka. Když mu bylo 13 let, dostal k narozeninám od otce svou první akustickou kytaru. Ve dvaceti letech začal skládat vlastní hudbu a v roce 2001 vydal svoje první CD s názvem Nocturne a zúčastnil se prestižní soutěže National Fingerstyle Guitarist Competition ve Winfieldu. Skončil třetí a stal se tak historicky nejmladším účastníkem, který kdy stanul na stupních vítězů.

Zapomeňte ale na klasickou hru na kytaru, to, co s ní dovede Andy, jinde neuvidíte. Kombinuje totiž klasickou hru na nástroj s netradičními technikami, někdy používá i neobvyklé druhy kytar. I proto ho všude vítají vyprodané sály a fanoušci s úžasem sledují, co tenhle kytarový mág zase předvede. Přijďte se přesvědčit i vy ve středu do Meet Factory!