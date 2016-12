Chrám divů: neuvěřitelná exkurze do života prapodivných existencí

Chrám divů je název cirkusu nebo možná freak show, autorka knihu vypráví z několika perspektiv. Ukazuje v nich nešťastníky, chodící reklamy na to, co všechno je člověk schopný přežít. Jejich ošklivost, jinakost či špinavost jsou zobrazeny jako nedílná součást jejich života.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Leslie Parry svůj debutový román Chrám divů otevírá zvláštní scénou: Sylvan, osamocený mladý muž žijící na Lower East Side na Manhattanu roku 1890. Nachází opuštěné nemluvně na latrínách, kde pracuje jako noční vybírač. Pokud nejste obeznámení s tímto typem profese, představte si jednu z nejhorších sanačních prací vůbec. V latrínách našel už snad vše od falešných zubů po mince či knoflíky, ale malé děvčátko ještě ne. Její rodina pravděpodobně zemřela na tuberkulózu.

Mezitím se Odile na vzdáleném břehu Coney Islandu snaží vstřebat dvojí ztrátu. Pracovala v cirkuse ve stínu svého nadaného dvojčetem Belly. Nedávno však cirkus do základů vyhořel a zničil vše, co mohl, a do toho ještě Bella odešla na Manhattan.

O kousek země dál se mladá žena Alphie probouzí do noční můry - blázince. Duševně nemocná není, proto důvod její přítomnosti zde není na první pohled zřejmý.

Příběhy samozřejmě úzce souvisí: stinná transakce proběhla, a tito lidé jsou chyceni v následku. Hlavní postavy Odile, Sylvan a Alphie sdílejí společnou touhu po domově. Různými způsoby se snaží najít jakýkoli pocit sounáležitosti ve světě. Odile domov i rodinu měla, ale to už je dávno pryč. Alphie myslela, že našla stabilitu v manželství, ale je v blázinci a manžel si pro ni ani nepřijde. Sylvan najde mír jen v násilí a krádežích. Tyto boje nabízí útěchu a možnost pro výstup vzteku.

Leslie Parry vyniká ve vývoji charakteru. Její román je fascinující studií odcizení, odehrávající se v době, kdy Manhattan alespoň z dálky vypadal jako země zaslíbené. V páté kapitole Odile při hledání své sestry vidí Manhattan poprvé a popisuje ho. "Budovy a tovární komíny pozlacené ranním světlem se vynořovaly nad hladinou jako stěžně potopených lodí.“ Potopené lodě znamenají hloubku a sílu románu, má kuráž i ochotu dívat se přímo do stínu. Jedná se o nelakovanou vizi 19. století

Autorka se někdy dopouští přílišného zadržování informací jako prostředku k vytvoření dramatického vývoje. Ale tyto chybné kroky nijak nekazí požitek z díla. Výborně popsané obrazy často berou dech.

Přeložila Eva Dobrovolná v roce 2016. Vydala Euromedia Group, a.s. - Odeon, první vydání. Kniha lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.bux.cz