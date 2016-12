11 tipů kam na Silvestra v Praze

Když do centra, tak na Staromák. Pokud nevíte kam, každoroční Silvestrovská show na Staroměstském náměstí to jistí. Je to sice masová záležitost, zato ale nabízí bohatý program na celý den. Jeho první část je věnována dětem, začíná již v 15:00. Večer od 18:00 pak ovládnou české i světové evergreeny, mimo jiné třeba s Mariánem Greksou. Tradiční trhy budou také k dispozici, o jídlo a pití tedy nebude nouze.