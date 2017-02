Výstava fotografií Jana Sikory ve zlínském zámku

Více než padesát fotografií představujících život a přírodu v Beskydech před padesáti lety vystavuje Galerie Václava Chada ve zlínském zámku. Autor Jan Sikora svým objektivem zachytil všední život i krásu přírody, která mu zde učarovala.

Výstava „Beskydy a Lomná před padesáti lety“ zavede návštěvníky do míst, která se prolínají celým životem autora Jana Sikory. V regionu Těšínských (Slezských) Beskydech se narodil, žil i pracoval. Beskydská příroda mu učarovala a k lásce k ní vedl i své tři děti. Inspirovala jej také k celoživotní tvorbě, ať již to byla fotografie či dřevořezby.

Ve fotografii zachycoval všední život v Beskydech i krásu okolní přírody. Díky tomu tak můžeme sledovat příběhy a situace, se kterými bychom se dnes často již nesetkali. Z fotografií je patrný vztah Jana Sikory ke zdejší přírodě i zájem o život lidí v Dolní a Horní Lomné.

Soubor více než padesáti fotografií Jana Sikory je vystaven v nové části Galerie Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Výstava je přístupná zdarma, vždy od úterý do pátku od 14 do 17 hodin, od 23. února do 31. března 2017.

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz

Jan Sikora (nar. 9. 10. 1938 v Návsi u Jablunkova) je celým svým životem spjat s oblastí Těšínských (Slezských) Beskyd. Zde žil, pracoval a nechal se inspirovat pro svou tvorbu. Vystudoval gymnázium v Českém Těšíně a strojní nástavbu v Ostravě. Vysokou školu báňskou v Ostravě vystudoval až při zaměstnání. Nejprve pracoval v projekci Vítkovic, následně nastoupil do Třineckých železáren (později Moravia Steel). Zde pracoval na vysokých manažerských postech až do roku 2007, kdy odešel do důchodu.

Jeho tvorba vycházela z obdivu k beskydské přírodě. Věnoval se umělecké fotografii a dřevořezbě. Svá díla vystavoval v České republice i v zahraničí.