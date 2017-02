Electro Swingový večer s DJ Freddem Flockem a Veronikou Dražkovou

Účinkují: DJ FREDD FLOCKS Člen rakouského rádia Electro-Swing * rezident klubu Jízdárna . Smile Pojmenován po filmové postavě fiktivního gangstera, Fredd Flock se nejprve se svými sety dostal do rakouského rádia, později se stal uznávaným selektorem klubové scény.

Nejčastěji vystupoval po boku zakladatele a známého guru electro-swingové scény DJ Mackieho Messera. Dále účinkoval s kapelami Caravan Palace, Mydy Rabycad, N.O.H.A. nebo slavných Melody Makers Ondřeje Havelky. Své tóny rozdmýchal v prestižních pražských tančírnách na Nové Scéně Národního divadla a Lodi bratří Formanů. Dvakrát hostoval na největším festivalu elektronické hudby v Česku Beats 4 Love.

V současnosti působí jako promotér a DJ věhlasných parties na Boskovicku. Zvukovými vlnami pokrývá širokou škálu elektronického jazzu, a tak můžete na jeho vystoupeních slyšet nejen módní electro-swing, ale i divoký rock 'n' roll, hip-hop s prvky jazzu/swingu, rozpustilé latino i něžné šansony.

Kromě toho je zakladatelem první české facebookové stránky věnované electro-jazzu - Nu Jazz CZ. www.facebook.com/freddflock www.facebook.com/nujazzcz DJ sety: www.soundcloud.com/freddflockSmile Veronika Dražková Muzice se chce v budoucnu věnovat naplno. Hodně hudebníků jí to ale spíše rozmlouvá. „Tvrdí, že se hudbou neuživím a ať jdu raději studovat třeba práva nebo medicínu. Ale kdyby to tak vnímali všichni, tak by hudbu nemohl dělat nikdo.

Peníze nejsou všechno. Kdybych nešla cestou, po které toužím, hodně bych toho litovala. Udělám vše pro to, abych si splnila svůj sen. Příští rok se chci přihlásit na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Prazea později na jazzový obor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Možná bych mohla být učitelkou, i když tím si nejsem jistá, protože jsem hodně netrpělivá," směje se Dražková. Loni získala v krajském kole soutěžní přehlídky pro jazzové a taneční orchestry v Kyjově diplom za nejlepší interpretační výkon.

Vyhrává i soutěže základních uměleckých škol. Úspěchy v hudebních kláních jsou však pro ni druhořadé. „Miluji hudbu a jsem ráda, že mohu hrát. Na každou akci přijdu, zahraji a odejdu. Více neřeším," uzavírá Dražková a dodává, že se spousta lidí podivuje nad tím, jak silně ji hudba chytla za srdce. Nikdo z její rodiny totiž není hudebníkem.