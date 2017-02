Krom Wars 2017

KROM WARS je sportovní akce, která měla premiéru v roce 2011 na koupališti v Kroměříži, kam se také letos vracíme. Jedná se o sportovní festival, kde se představí freestlye lyžaři, snowboard, wekeboard, slackline, trampolíny.

Je to originální podívaná v centru krásného města na koupališti BAJDA. Letošní akce je rozdělena do 2 dnů. V pátek 1.9. bude koupaliště otevřené pro veřejnost v odpoledních hodinách a provoz se protáhne do nočních hodin díky originální beforepary přímo na koupališti.

V sobotu 2.9. otevíráme brány ve 12:00 a následuje bohatý sportovní program, kdy vrcholí finálové boje. Ve 20:00 se účastníci přesouvají na legendární afterpárty na SLADY.