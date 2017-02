Staročeská pouť v parku Fábula

V červnu opět otvírá své brány Zážitkový rodinný park Fábula. Přijeďte se pobavit s kejklíři, akrobaty, medvědářem a potulnými herci. Můžete si nechat věštit osud ze skleněné koule nebo vystřelit srdce z perníku milovanou. Děti se jistě rádi povozí na kolotoči a pochutnají si na cukrové vatě.

Zažijete dobrodružnou cestu kouzelníka Kellyho v pohádkovém sklepení, plnou nových tajů a hádanek. Můžete se potrápit při řešení hlavolamů či hraní obřích společenských her. V letním amfiteátru jsou připravena pohádková divadelních představení a různé kulturní akce. Šikovné a kreativní děti se zabaví ve tvořivých dílnách. K dispozici bude půjčovna kostýmů, v kterých se můžete nechat vyfotit ve Fábulově foto koutku. O osvěžení se postará Hostinec U loupežníka Bambitky, popřípadě si můžete zajít do rychlého občerstvení U Otesánka nebo zamlsat do Pohádkové cukrárny.

Při návštěvě Rodinného zábavního parku Fábula se nemusíte bát rozmarů počasí, protože program se koná venku i pod střechou.

Doprovodný program Staročeské pouti: