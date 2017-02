Biograf v knihovně: Hiphop-erace (+ host Mgr. Marcela Rýpalová)

27. 3. / 19:00 / m-centrum KKV / vstup zdarma

Přijďte do příjemného prostředí m-centra Krajské knihovny Vysočiny (v budově knihovny první dveře vlevo). Máme pro vás připravený film. Budeme se společně snažit o navození té správné atmosféry. Těšit se můžete i na polštáře a šálek voňavé kávy nebo čaje.

Po promítání bude možnost diskutovat o tématu s hostem Mgr. Marcelou Rýpalovou, trenérkou paměti a odbornou pracovnicí Alzheimer poradny Vysočina.

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

Režie: Bryn Evans

Nový Zéland, 2014



Stopáž: 93 min

Jazyk: anglicky s českými titulky

Film je promítán v rámci projektu Promítej i ty!.