Karnevalová Pelhřimovská tančírna bude první tančírnou roku 2017. Opět se můžete těšit na hromadu tance a zábavy a také dalsi tance, které se naučíte ve výukové části.

Pelhřimovská tančírna je určena pro všechny, kteří si chtějí jen tak pro radost zatančit, dobře se pobavit a třeba se naučit i něco nového.

Projekt pelhřimovské tančírny má za úkol vytvořit společnou a pravidelnou událost nejen pro tanečníky, kteří chodí do různých tanečních kurzů a své naučené dovednosti tak mohou uvést do praxe. Ale i pro všechny další zájemce a "netanečníky" z široké veřejnosti, kteří se rádi dostanou do dobré společnosti a za doprovodu příjemné hudby poznají nové přátele.

Každá Pelhřimovská tančírna má své vlastní téma a je rozdělena do několika částí. První, úvodní část, je volnější a ideální na roztančení a seznámení se s parketem.

Druhá část je vždy výuková. Na každé tančírně se naučíte něco nového a pokaždé se probírají jiné tance a zajímavé taneční figury. Postupně se tak zlepšujete s každou další tančírnou.