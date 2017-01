Zamilovaný vodník

Představení pro děti a jejich doprovod.

Zamilovat se může každý, tak žádný div, že to potká i takového vodníka. Jenže se chudák zakoukal do té nesprávné. Mlynářovic Dorotka umí jen poroučet a nebohého vodníka stále prohání. A on by pro hubičku od Dorotky udělal všechno na světě.

I vodní svět kvůli ní opustí. Bludičce Violce je z toho moc smutno, snad se jí nakonec podaří vodníčka zachránit a ukázat mu tu pravou lásku.