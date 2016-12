Alain Ryenaud Fourton: Rukojmí bez rizika

Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal, Jana Boušková / Jana Malá, Martin Zahálka / Martin Davídek, Lenka Zahradnická / Barbora Petrová, František Skopal / Martin Zahálka ml.

Režie: Jan Novák

Francouzská komedie s kriminální příchutí. Dva letití kamarádi si vzájemně svěří stejný úmysl spáchat sebevraždu, pro niž má každý odlišné důvody.

Společná sebevražda se jeví jako ideální řešení, ale plán jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů s plným pytlem peněz. Ti vtrhnou do bytu, překvapené sebevrahy si vezmou jako rukojmí a vyhrožují jim zabitím, což je právě to, co si oba muži nejvíce přejí. Ale při pohledu na pytel plný bankovek dostávají oba hrdinové znovu chuť do života.

Případně zbylé vstupenky v prodeji od 10. 1. 2017

Vstupné: 310,- 280,-