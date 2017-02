Staň se robotem – virtuální realita

Jistě znáte pojem "virtuální realita". Ale co to vlastně je? Olympia Teplice vás provede tímto tajemným světem. Je to především velká zábava :-)

Výstava začíná 6. 3. 2017 a navštívit můžete šest virtuálních stanovišť:

1/ Roztanči robota - náš robot bude tančit, jak vy „pískáte“ :-)

2/ Oblékni si virtuální kostým a sestřel droidy – pozor, zde bude probíhat celou dobu výstavy soutěž o nejvyšší skóre

3/ Virtuální graffiti stěna - vyfoť se, pošli fotku na stěnu a přimaluj si virtuálním sprejem, co je ti libo :-)

4/ Staň se opravářem robotů - pomocí speciálních brýlí se staneš virtuálním opravářem robotů

5/ Virtuální zápas robotů a aréně - ovládej robota svým tělem a staň se vítězem v aréně

6/ Interaktivní podlaha - soutěže, kvízy a sportovní zábava pro malé i velké

Prosíme, dbejte vždy pokynů obsluhujících hostesek. Nejedná se o násilné hry, ale o zábavný svět virtuální reality. Výstava je vhodná pro věk 6 - 99 let. Interaktivní podlaha je vhodná i pro zákazníky mateřskou školkou povinné :-)

V sobotu 11. března 2017 Vás zveme od 14 hodin na zábavné odpoledne pro celou rodinu.

Moderátor Aleš Lehký s sebou přivede jako svého hosta pravého robota a určitě zbude čas i na parádní soutěže, taneční vystoupení a malování na obličej.

ŠKOLÁM NABÍZÍME PROHLÍDKU VÝSTAVY V DOPROVODU NAŠICH HOSTESEK. Rezervace je nutné předem přes www.olympiateplice.cz