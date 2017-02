Koncert populárních melodií

V sále Lázeňské kolonády se 22. února od 15 hodin představí

JAZZOVÝ ORCHESTR A SMYČCOVÝ SOUBOR THIRSK SCHOOL z Velké Británie.



Zazní známé i méně známé muzikálové a filmové melodie.

Například písně Livin´ On a Prayer, Rolling in the Deep, Caribbean Getaway a další.