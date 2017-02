Josef Hampl - Šité kresby

GASK Vás srdečně zve na vernisáž v sobotu 18/2 2017 od 16 hodin.

V rámci cyklu Práce na papíře ze sbírek GASK budou tentokrát představena nově získaná díla od předního českého grafika a experimentátora zejména v oblasti práce na papíře Josefa Hampla (nar. 1932).

Hampl experimentuje s grafikou již od padesátých let, kdy se spřátelil s Vladimírem Boudníkem, a svoji tvorbu rozvíjí vlastní cestou dodnes. Do sbírek získaná díla z osmdesátých a devadesátých let, šité koláže a kresby, budou doplněna souborem z cyklu Černá kolekce z let 2012 - 2014.