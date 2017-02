Anebo a Isara Na scestí

Přijďte se podívat 23.2. 2017 Na scestí na mladou kapelu , která má myslím fakt dobře našlápnuto. Anebo je Nymbursko-brandýská kapela vznikla v roce 2013 původně jako sólový projekt Karla Chodory, autora většiny písní na repertoáru.

Stylově jde o autorsky vyzrálý moderní folk, který si bere to nejlepší z rocku, popu i blues. Kapela vydala nedávnou své debutové album s neuvěřitelnými 22 skladbami, podrobně mapujícími její dosavadní tvorbu. Současnou sestavu tvoří Karel Chodora (kytara, zpěv), Jakub Duša (kytara, zpěv), Pavel Šlosar (kontrabas, zpěv) a Martin Petrásek (bicí, perkuse).

Jen ještě dodáme, že kluky z Aneba jsme si vyhlídli na loňské soutěžní scéně Houpací kůň festivalu Okolo Třeboně. Sice jsme se tam vyskytli v roli konkurentů, ale to nám nebránilo v úspěšném lovu budoucích spolupachatelů našich Scestí. Věřte, že jsme vybírali dobře a máte se na co těšit.