Setkání Nebeských jezdců

Setkání s tvůrci, aktéry a pamětníky filmu Nebeští jezdci. Besedy, která se koná od 13.00 v Komunitním centru Vlna.

Zúčastní se Svatopluk Matyáš, Josef Váša, Vojtěch Holý, Jana Sedlmajerová a z USA jen pro tuto příležitost přiletí představitel radisty Tomíka, Winston Chrislock. Chybět nebudou ani bývalí vojáci z klecanského letiště, kde se film Nebeští jezdci natáčel.

Beseda potrvá cca do 15.00, Pak se účastníci přesunou po vlastní ose do Klecan, kde v obřadní síni městského úřadu Klecany (Do Klecánek 52) je instalována výstava o knize, filmu a čs. letcích v RAF. Ta obsahuje informace o autorovi knižní předlohy, informace o vzniku vůbec největší rekvizity filmu - makety letounu wellington, informace ze zákulisí natáčení filmu i fotografie z něj.

Poté se přesuneme do areálu bývalého letiště, kde se uskuteční exkurze po místě, kde se film Nebeštá jezdci natáčel.