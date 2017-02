Pohádková neděle v KD Kyje – Zajíček a velká mrkvová záhada

Další vstupenky do divadla

Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Na záhonku se dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí. Někdo ukradl zajíčkovi svačinu a to se prostě nedělá! Zloděj se ale přepočítal, protože Kuliferda je také velký detektiv. Začne to pouhou mrkví a skončí záchranou celého království.

Hudební a interaktivní pohádka je určená i pro nejmenší děti. Hraje: Divadlo 100 opic Akce 5+1: nasbírejte pět razítek za vstup a šestý od nás dostanete zdarma