Projekt je adaptace původní knížky Jiřího Trnky „Zahrada“ do galerijního prostoru. Jedná se o interaktivní instalaci na hranici animovaného filmu, počítačové hry, výstavy, dětského hřiště, motokrosu, divadla. Návštěvník se na výstavě setká například s mluvící velrybou, podívá se do nitra velkého trpaslíka skrze “Trpaskop” nebo zjistí, co je to “Štěkafon”.

Představí se račí houpačka Rakenrol, knoflíkové houpačky či prolejzačka z nalezených velrybích brýlí. Nejmenší návštěvníci jistě ocení oblíbený kočkodrom – kdy jindy mají možnost projet se v galerii na tříkolce?

Knížka „Zahrada“ je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Poprvé vyšla v roce 1962 a velmi záhy se zařadila mezi nejoblíbenější knížky pro děti.

Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství.

Trnkova Zahrada 2 hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen i divák. Originální kybernetoskop je velkokapacitní audiovizuální stroj na zábavu, legraci a půvabné nesmysly. Byl zbudován na půdorysu knihy, výtvarného divadla, biografu, cirkusu a motokrosu.

V jeho rozlehlých útrobách o rozloze několika set metrů čtverečních čeká malého (i velkého) návštěvníka řada neobyčejných atrakcí a překvapivých setkání. Kuriózní a ne vždy přátelští obyvatelé Zahrady se zhmotní prostřednictvím animací, filmových triků a projekcí, ale i prostřednictvím nových, ještě nepatentovaných vynálezů, pro které byli autoři nuceni vymyslet názvy.

Malí, odvážní jedinci (do váhy 30 kg) se mohou zúčastnit adrenalinové tříkolkové honičky se zlomyslným kocourem na kočkodromu, se svými rodiči navštíví slonograf, pomocí trpaskopu vstoupí do hlavy sádrového trpaslíka a odhalí jeho sen, zabrnkají si na štěkafón a když budou mít štěstí (smůlu), vynoří se z hlubin velrybária „moudrá“ velryba a počastuje je některou ze svých zničujících vědeckých přednášek na téma: velryba – včera, dnes a zítra.

Otevřeno: denně 10.00-19.00 individuální čas návštěv možno domluvit