Workshop pro děti s umělcem Milanem Caisem

"Pokusíme se vytvořit dvě tvůrčí hnízda. Děti budou moci volně přecházet z jednoho do druhého podle toho, jak je bude tvorba bavit. Jedno hnízdo bude kresebné a bude reflektovat mé akvarely. Děti si budou moci vyzkoušet práci s tuší, fialovou a zlatou barvou do navlhčeného papíru. Ve druhém hnízdě budeme tvořit 3D objekty a reliéfy. Jako materiál budou k dispozici dřevěné desky, prkýnka a různá dřívka s patinou času, červená sklíčka, zlaté čalounické cvoky a všelijaký spojovací materiál. To co děti společně se mnou vytvoří si budou moci odnést domů. Těším se:-)." Milan Cais

Cena za workshop: 90 Kč/dítě. Rezervace nutné: dilny@villapelle.cz.