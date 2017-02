All the Beauties of the World

Jak se zrcadlí pojem krásna v díle mladých umělců? Nová galerie připravila mezinárodní výstavu šestice autorů, které spojuje hluboký vztah k barvě, detailu a silné kompozici. Na výstavě All the Beauties of the World budou představeny obrazy Vojtěch Horálka a Jany Šárové, kteří tvoří v Praze, obrazy Mariky Volfové a koláže Venduly Chalákové, autorek tvořících v Brně, objekty Ivany Slávikové z Bánské Bystřice a malby a kvaše Marka Nadera z Londýna.

