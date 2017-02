Klasika v La Macumba a Kapela Ajfr Band

◄► KAPELA AJFR BAND V LA MACUMBA ◄►

◄► NEDĚLNÍ VEČER VE STYLU POP ROCK ◄►

◄► KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ KLUBU◄► SKVĚLÉ KOKTEJLY◄►



Ajfr Band je pražská kapela tvořená zkušenými mladými muzikanty a její repertoár tvoří české i zahraniční pop, rock i jazzové skladby.



Tato kapela s velkým potěšením a nasazením vám zpříjemní nedělní večer a parádní muzikou . Nasazení, elán, emoce, energie, muzikálnost a showmanství. To jsme my.



Na co se večer můžete Těšit? Maou ukázku naleznete zde:

http://www.ajfrband.cz/

Více informací BRZY!



KONTAKT:

Štefánikova 230/7, Praha 5

► Rezervace:

Tel.: +420 776 795 166

Email: rezervace@lamacumba.cz

www.lamacumba.cz

www.facebook.com/lamacumba.cz