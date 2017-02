You Fest 2017

Je to tvůj fesťák!

Druhý ročník jedinečného spojení hudby, youteberů, gamingu, fresh foodu a nově také módy. To celé pod jednou střechou Průmyslového paláce. To je You Fest, který přináší Prima Cool a Óčko.

Celodenní zábava pro celou rodinu! Nejžhavější kapely, nejvtipnější youtubeři, gaming zóna, spousta workshopů, špičkové jídlo za skvělé ceny a úplně nová fashion a beauty zóna! Festival si zaručeně užijí také rodiče pro které je připravena relax zóna, pánský koutek i doplňkový program pro ty nejmenší. Když vyrazí celá rodina, tak se nikdo nebude nudit!

Atmo music Atmo music je libereckým hudebním projektem jehož hlavními členy jsou rapper