Štrůdl vol. 7 – Rozhodovací paralýza

Povede vaše rozhodnutí do ráje, nebo do háje? Víte, kdo je váš opravdový nepřítel, se kterým se perete každý den? Jmenuje se rozhodovací paralýza. Ta dokáže vaše vědomí ochromit a vplíží se k vám v okamžiku, kdy vybíráte z více na první pohled srovnatelných možností. A co je nejhorší? Že čím více variant před sebou máte, tím složitější výběr je.

Denně každý stojí na místě Adama a láme si hlavu, zda jeho rozhodnutí povede do ráje, nebo doháje. Ideálem moderní společnosti je prý mít mnoho možností na výběr. Ale činí vás větší výběr svobodnější? Máte díky více podobným možnostem i více jasno?

