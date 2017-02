Další vstupenky do divadla

Legenda praví, že v dobách králů a královen, kdy ještě po zemi chodili draci, se narodil udatný rytíř Jiřík. Přestože má dobrodružné zážitky doslova na denním pořádku, netuší, jakou sílu má láska a co je pro ni schopen udělat.

A to do té doby, než ve své cestě životem potká nádhernou Kateřinu, kterou se rozhodne zachránit před zlým Drakem. Aby toho nebylo málo, není jediný, kdo o tuto krásnou princeznu projeví zájem. Jak to celé dopadne?

Loutková pohádka plná napětí, smíchu a hudby na motivy Legendy o sv. Jiřím, a jiných příbězích o slavných rytířích.

Vhodné pro děti od 3 let.