Romeo a Julie (ve)dle Romia und Juliety

Barokní přepis proslulé Shakespearovy hry The tragedy of Romeo and Juliet v nastudování Geisslers Hofcomoedianten. První inscenace překladu Jany Altmanové, ve které se sváří rodiny Mundigů a Kapoletů, tragično s komičnem, cit a pragmatismus, pohyb a slova, postupy barokního a alžbětinského divadla.

Tato svérázná verze příběhu veronských milenců vznikla pravděpodobně v Čechách v prostředí zámeckého divadla v Českém Krumlově a tamtéž byla místní hereckou společností roku 1688 uvedena. Principál souboru, mikulovský rodák a jeden z potencionálních iniciátorů přepisu, Johann Georg Göttner, v ní sám hrál komickou postavu Piklheringa.