Jiná perspektiva: Jonathan Sergison (GB)

Prvním hostem přednáškového cyklu Jiná perspektiva bude Jonathan Sergison z Velké Británie. Svoji přednáškou s podtitulem Úvahy o současném evropském městě zahájí cyklus Jiná perspektiva v kině Světozor ve čtvrtek 2. března od 19.30 hodin. Jonathan Sergison je architekt a zakladatel studia Sergison Bates architects, které získalo od svého založení 22 ocenění za realizace ve Švýcarsku, Velké Británii i Rakousku. Studio se věnuje především bytové výstavbě a klade důraz na jednoduchost, detail, kontext a funkčnost staveb, které vychází z potřeb jejich obyvatelů. Ve svém portfoliu mají ale i například stavbu domu s pečovatelskou službou či městskou knihovnu ve Švýcarsku.

Jonathan Sergison mimo to přednáší na Accademia di Mendrisio ve Švýcarsku. Do Prahy přijede, aby hovořil o nutnosti přizpůsobení architektury měnícím se potřebám bydlení. Bydlení představuje největší část (70 %) z městské zástavby a nutnost pokrýt měnící se nároky na bydlení a uspokojit rostoucí počty obyvatel je problém, který evropská města řeší různě. Jaké jsou možné strategie pro řešení současných a budoucích potřeb moderních evropských měst? To bude hlavní téma první přednášky roku 2017.